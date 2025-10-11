Cine transmite la TV România - Austria, pe 12 octombrie. Meciul din preliminariile CM 2026 începe la 21:45

România îşi continuă drumul spre Campionatul Mondial din 2026, iar echipa selecţionată de Mircea Lucescu se va reîntâlni cu Austria, pe 12 octombrie. Foto: Getty Images

Visul mondial al României continuă pe 12 octombrie, când "Tricolorii" lui Mircea Lucescu se vor reîntâlni cu selecţionata Austriei, pe Arena Naţională din Bucureşti. Meciul va începe la ora 21:45 şi va fi difuzat în universul Antena.

România îşi continuă drumul spre Campionatul Mondial din 2026, iar echipa selecţionată de Mircea Lucescu se va reîntâlni cu Austria, pe 12 octombrie, de la ora 21:45 pe Arena Naţională. Meciul va fi transmis în direct pe Antena 1 şi Antena PLAY.

În primul tur, Austria a învins cu 2-1 România, pe stadionul Ernst Happel, din Vienna. Scorul a fost deschis atunci de Michael Gregoritsch şi Marcel Sabitzer în minutul 42 şi 60, iar Florin Tănase a înscris în minutul 90+5.

România mai are trei partide de disputat în calificările pentur Cupa Mondială: pe 12 octombrie cu Austria, pe 15 noiembrie cu Bosnia şi Herţegovina şi pe 18 noiembrie cu San Marino.

În prezent, clasamentul Grupei H arată astfel:

Locul 1 - Bosnia şi Herţegovina, cu 12 puncte;

Locul 2 - Austria, cu 12 puncte;

Locul 3 - România, cu 7 puncte;

Locul 4 - Cipru, cu 4 puncte;

Locul 5 - San Marino, cu 0 puncte.