Cristi Borcea, dependent de pastile: ”Cu cât trecea timpul, cu atât mărea doza”

Cristi Borcea a povestit că a trăit în condiții groaznice în pușcărie și că i-a fost atât de greu să accepte condamnarea, încât la un moment dat a avut gânduri sinucigașe, dar Giovani Becali l-ar fi oprit să recurgă la un gest extrem. În anul 2016, în celula lui Borcea au fost descoperite nu mai puțin de 443 de pastile psihoterapeute.

443 de pastile în celulă

Borcea devenise dependent de pastile pentru a putea dormi și nu putea să renunțe. Potrivit unor surse din aturajul lui Cristi Borcea, acesta a mai dimunat doza de când merge la psiholog.

„Cristi a fost în depresie, nu a suportat ideea că se află după gratii. Nu dormea cu zilele, efectiv nu închidea un ochi. Așa a ajuns să ia somnifere. Însă, cu cât trecea timpul, cu atât mărea doza. Până a devenit dependent. Acum merge la psiholog și face psihoterapie pentru a putea scăpa de dependența de pastile. Însă, mai are un drum lung de parcurs până acolo”, au dezvăluit surse din anturajul acestuia conform Wowbiz.ro.

”Era plin de șobolani! Când mă duceam la baie, îl sculam pe Victor”

„Pe mine fotbalul m-a băgat la pușcărie! Am stat în celulă cu Giovanni și cu Victor. A fost cel mai mare noroc al meu. Am eu adrenalină, dar dacă nu-i aveam pe Giovanni și pe Victor eram terminat. Eu sunt o fire mai sensibilă, iar până mi-am revenit… În schimb, ei erau mai tari decât mine. La început, Giovanni a fost cel care ne îndruma. El era șeful. Bine, pe oriunde a fost el a fost șef! Era plin de șobolani! Când mă duceam la baie, îl sculam pe Victor. Erau d-alea turcești… Dădeam cu bidonul în ușă să fugă! Când am văzut prima dată, într-o noapte… Atunci l-am sculat pe Victor și apoi nu mă duceam singur niciodată”, a povestit Borcea la GSP.ro.

“De unde celulă de lux? Era un spectacol când veneau controalele să vadă celula lui Borcea. A venit și doamna ministru în control! Eram câte 12 în cameră. Dușul era pe hol, la 500 de metri. Unde era luxul? Nici la Poarta Albă, nici la Jilava n-aveau duș în cameră. La Jilava avea pe secție dușul și făceam 200 de persoane într-o singură oră! Eu n-am stat niciodată doar cu Victor și Giovanni. De exemplu, la Jilava eram 4. Am stat eu cu Victor și cu alți doi. Dar celula era de 10 metri pătrați, fără duș, iar jumătate din cameră era baia”.