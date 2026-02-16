Criză la JO de iarnă 2026. Sportivii au epuizat toate cele 10.000 de prezervative gratuite: „2.800 de sportivi... faceți calculele”

Sportivii de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 au epuizat întregul stoc de 10.000 de prezervative gratuite FOTO: Getty Images

Sportivii de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 de la Milano-Cortina au întâmpinat săptămâna de Valentine’s Day cu intensitate olimpică, epuizând rapid întregul stoc de 10.000 de prezervative gratuite. Distribuit de organizatori, stocul a fost epuizat până sâmbătă, deși mai este o săptămână până la finalul competiției.

Furnizarea de prezervative gratuite este o tradiție a Jocurilor Olimpice, menită să promoveze relații sigure între tinerii competitori. Milano se alătură astfel unei liste de ediții ale Jocurilor în care cererea a depășit oferta, potrivit The Independent.

Purtătorul de cuvânt al CIO, Mark Adams, a glumit la o conferință de presă sâmbătă: „Este clar că Ziua Îndrăgostiților este în plină desfășurare în satul olimpic”.

„Zece mii au fost folosite, 2.800 de sportivi... puteți face calculele, cum se spune”, a mai spus el.

Și sportivii și-au exprimat surprinderea. Patinatorul artistic mexican Donovan Carrillo a remarcat: „Am văzut asta chiar în această dimineață. Am fost, ca toată lumea, șocat”. Schioarea alpină din Madagascar, Mialitiana Clerc, a confirmat că în locul ei de cazare nu mai rămăsese niciun prezervativ.

„Erau multe cutii la intrarea fiecărei clădiri unde eram cazați și, în fiecare zi, totul dispărea din cutii”, a explicat Clerc, adăugând: „Știu deja că mulți oameni folosesc prezervativele sau le oferă prietenilor din afara Jocurilor, pentru că sunt un fel de suvenir pentru ei”.

Deși medaliile sunt moneda oficială a succesului, distribuitoarele goale oferă un semn mai discret că latura socială a Jocurilor este în plină desfășurare.

În timpul Jocurilor Olimpice de la Tokyo din 2020, CIO a distribuit 150.000 de prezervative gratuite, dar le-a cerut politicos sportivilor să se abțină de la folosirea lor, deoarece competiția s-a desfășurat sub protocoale stricte privind Covid-19.

Prezervativele sunt distribuite la Jocurile Olimpice încă din 1988, când au avut loc la Seul, pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la HIV și SIDA.