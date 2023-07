David Popovici, primul mesaj după ce a terminat pe locul patru cursa de 200 de metri liber: "Pur şi simplu nu am mai putut"

David Popovici a transmis primul mesaj după ce a terminat pe locul patru cursa de 200 de metri liber, desfășurată la Campionatul Mondial de Natație din Japonia.

Sursa foto: Inquam Photos/Alex Nicodim

După finala la 200 de metri liber, David Popovici a avut nevoie, înainte de a sta de vorbă cu jurnaliștii, de câteva minute pentru a se odihni.

Sportivul s-a dus direct la preparatorul fizic pentru testul de lactat și s-a așezat pe un scaun, spunându-i că nu este supărat că s-a clasat pe locul patru.

Ulterior, David Popovici le-a mărturisit jurnaliștilor că a dat tot ce a putut pentru a câștiga, însă nu este dezamăgit de rezultat, pentru că sportul implică, spune el, și astfel de momente.

"Nimănui nu-i place să pierdă, nu o să mint, mi-ar fi plăcut să câștig. Dar sunt ok, adică primele trei lungimi de bazin cred că au fost foarte bune, apoi pur și simplu nu am mai putut pe ultima, adică am dat cât am mai putut.

Se întâmplă, și imediat cum am ajuns în capăt am corelat această senzație cu cât am reușit să ne pregătim, cum am reușit să ne pregătim. E totuși normal, adică nu-i ceva care m-a surprins extraordinar de tare, și acesta este sportul.

Uneori câștigi, uneori iei locul 4, uneori iei locul 4 la două sutimi, cum am luat la Olimpiadă și am avut foarte multe de învățat de atunci, cum o să am și de acum.

Adică nu sunt necăjit, supărat, pur și simplu am înțeles ce s-a întâmplat și să lucrăm către asta să facem mai bine. Cum am spus și în interviul de după 200 metri liber de la Tokyo, nu s-a întâmplat ceva, ci sunt al 4-lea cel mai bun din lume.

Am dovedit că sunt unul dintre cei mai buni din lume. Rămâne pe viitor să arăt că pot să fiu și cel mai bun din lume, de fapt să mențin acest titlu, să-l apăr.

Să știți că acesta este sportul. Oricine a făcut sport vreodată știe că nu ai cum să câștigi întotdeauna și atunci când nu câștigi, ai ceva de învățat mult mai valoros.

Când câștigi, doar câștigi. Poate fi plictisitor să câștigi pe bandă rulantă. E important să ai și momente ca acestea”, a spus sportivul, pentru lead.ro.