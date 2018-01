Doi importanți cicliști, loviți de un camion în timp ce se antrenau

foto: Pexels

Doi cicliști, belgianul Laurens De Plus și cehul Petr Vakoc, au fost loviți de un camion în timp ce se antrenau pe o șosea din Africa de Sud.

Aceștia au fost internați în spital, neexistând pericolul de a-și pierde viața.

Vkoc, în vârstă de 25 de ani, are mai multe fracturi la anumite vertebre și trebuie supus unei intervenții chirurgicale, iar De Plus, în vârstă de 22 de ani, a fost rănit mai ușor și urmează să fie externați în câteva zile.

''Nu am văzut camionul pentru că venea din spate, dar cred că i-a lovit cu oglinda retrovizoare sau chiar cu partea stânga faţă. Am alergat spre ei şi am văzut că sunt răniţi, deci nu i-am mişcat. O doamnă care se afla pe marginea drumului a venit să ne ajute. Ea a chemat ambulanţa, în timp ce eu şi antrenorul Koen (Pelgrim) vorbeam cu ei'', a povestit Bob Jungels, care se antrena cu cei doi.