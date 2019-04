Doliu în lumea sportului! Un fotbalist apreciat a murit la 29 de ani, chiar în timpul meciului 

Un fotbalist din Burundi și-a piedut viața joi, în urma urma unui infarct. Este vorba despre Papy Faty. Incidentul dramatic s-a petrecut la minutul 15 al meciului dintre echipa sa, Malanti Chiefs, și Green Mamba.

Sportivul a fost dus imediat la spital, dar nu a mai putut fi salvat, potrivit Timeslive.

Se pare că în urmă cu câteva luni, fotbalistul a fost supus unui control medical în urma căruia i s-a descoperit o malformație cardiacă. Medicii i-au recomandat să renunțe la fotbal și să se opereze, dar Paty Faty nu a ascultat sfaturile lor.

"Medicul mi-a spus că pot muri", a spus el într-un interviu oferit recent.

A fearless Papy Faty won't take his foot of the pedal in the NFD as he mounts a comeback from a health scare. https://t.co/DDSQlpiWIB #KickOff pic.twitter.com/UXyufCKdKo