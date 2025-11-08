Emeric Ienei, înmormântat cu onoruri militare, la Oradea. La funeralii au participat 500 de oameni, între care nume mari din fotbal

Emeric Ienei, înmormântat cu onoruri militare, la Oradea. Sursa foto: Agerpres

Antrenorul Emeric Ienei, cel care a condus Steaua către triumful din finala Cupei Campionilor, în 1986, a fost înmormântat, sâmbătă, la Oradea, cu onoruri militare. El avea gradul de general de brigadă (cu o stea). Ienei a murit miercuri, la vârsta de 88 de ani.

Cel care a ocupat şi funcţia de selecţioner al României a fost condus pe ultimul drum de 500 de oameni. Nume mari din fotbalul românesc i-au adus un ultim omagiu lui Ienei. Marius Lăcătuș, Miodrag Belodedici, Mihai Stoichiță, Anghel Iordănescu, Tudorel Stoica, Iosif Rotariu şi președintele FRF, Răzvan Burleanu, au participat la funeraliile de la Oradea.

Președintele României, Nicușor Dan, Ilie Năstase, Ion Țiriac și Cosmin Olăroiu au trimis coroane funerare.

În ultimele zile ale vieţii, Emeric Ienei a fost internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor, unde era tratat pentru pneumonie.

Cine a fost Emeric Ienei

Ienei a debutat ca antrenor în vara anului 1975, la Steaua București, club cu care avea să atingă apogeul carierei sale. Sub conducerea sa, Steaua a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986, cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc.

De-a lungul carierei, Ienei a antrenat opt echipe, printre care Steaua, FC Bihor, Chindia Târgoviște, Videoton, Panionios, Universitatea Craiova, precum și echipele naționale ale României și Ungariei.

Pe banca naționalei României, el a reușit să obțină calificarea la Campionatul Mondial din 1990, prima după o pauză de două decenii.

În cele 49 de partide ca selecţioner, România a obţinut 22 de victorii, 13 egaluri şi 14 înfrângeri, golaveraj 77-56. A condus România la două turnee finale, Cupa Mondială din 1990 şi EURO 2000. A izbutit să califice în 1989 prima reprezentativă de fotbal, după două decenii, la o Cupă Mondială şi chiar să o aducă la un pas de sferturile de finală, fiind eliminată în optimi de Irlanda, după executarea loviturilor de la 11 metri.

Ca jucător, Emeric Ienei a evoluat pentru trei cluburi, cea mai lungă perioadă petrecând-o la Steaua București (1956–1969). A mai jucat pentru Flamura Roșie Arad (1955–1956) și Kayserispor (1969–1971).

A fost secretar de stat în Ministerul Tineretului şi Sportului (1997-1998). La 8 mai 1998, colonelul în retragere Emeric Ienei din Ministerul Apărării Naţionale a fost înaintat la gradul de general de brigadă (cu o stea).