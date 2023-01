FIFA va cere fiecărei țări să numească un stadion în onoarea lui Pelé

Pelé, marele Braziliei care a câștigat de trei ori Cupa Mondială și a marcat peste 1.000 de goluri, a murit joia trecută la vârsta de 82 de ani.

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, care se află în Brazilia pentru înmormântarea lui Pelé, a declarat reporterilor locali: "Vom cere fiecărei țări din lume să numească unul dintre stadioanele lor de fotbal cu numele Pelé”.

"Pot spune că vom cere tuturor federațiilor din lume, 211 țări, să își numească un stadion după Pele. Cred că tinerii, viitoarele generații, trebuie să știe cine a fost Pele și bucuria pe care a oferit-o lumii", a spus Infantino.

În cursul zilei de luni, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Pele a fost depus pe Vila Belmiro, stadionul echipei Santos.

"UM ESTÁDIO EM CADA PAÍS DO MUNDO COM O NOME DE PELÉ". ?️ Gianni Infantino, presidente da FIFA disse que pedirá para que cada federação filiada homenageie Pelé com seu nome em um estádio. #PeléEterno ? pic.twitter.com/HYRcDlkRQv