Francois Letexier va arbitra barajul România-Turcia pentru Cupa Mondială 2026. Francezul a fost centralul finalei EURO 2024

Arbitrul francez Francois Letexier va conduce meciul dintre România şi Turcia, care va avea loc joi, de la ora 19:00, pe stadionul Beşiktaş Park din Istanbul, în semifinalele barajului pentru calificarea la Cupa Mondială 2026, potrivit site-ului UEFA, scie Agerpres.



Arbitri asistenţi vor fi Cyril Mugnier şi Mehdi Rahmouni, iar al patrulea oficial a fost delegat Benoît Bastien.



Observator UEFA pentru arbitri a fost desemnat bosniacul Elmir Pilav, în timp ce delegatul din partea forului continental va fi cehul Emil Ubias.



Letexier, care a arbitrat finala EURO 2024, va arbitra pentru a patra oară un meci al tricolorilor, precizează FRF. Precedentele trei partide au fost:

Lituania - România 1-2 (11 octombrie 2018)

România - Irlanda de Nord 1-1 (4 septembrie 2020)

Israel - România 1-2 (18 noiembrie 2023) - meci care a adus calificarea la EURO 2024.

Echipa naţională de fotbal a României va întâlni Turcia, joi, la Istanbul, de la ora 19:00, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026. În funcţie de rezultatele semifinalelor din play-off, pe 31 martie, de la ora 21:45, naţionala pregătită de Mircea Lucescu va juca în Slovacia sau în Kosovo, finala barajului sau un meci amical.