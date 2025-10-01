Jannik Sinner a câştigat turneul ATP 500 din China. Este al doilea jucător cu titluri multiple la Beijing

Sinner a mai cucerit titlul la Beijing în 2023. Foto: Getty Images

Italianul Jannik Sinner, numărul doi mondial, a câştigat turneul ATP 500 de la Beijing, dotat cu premii totale de 4.016.050 de dolari, după ce l-a învins clar pe americanul Learner Tien, cu 6-2, 6-2, în finala desfăşurată miercuri. Este al doilea jucător cu titluri multiple la Beijing, primul fiind Novak Djokovic, scrie Agerpres.

Sinner, victorios după o oră şi 13 minute, în care nu şi-a pierdut serviciul, a obţinut al 21-lea său trofeu din carieră. La 19 ani, Tien (52 ATP) a disputat prima sa finală în circuitul ATP.



Sinner a mai cucerit titlul la Beijing în 2023, după ce l-a învins pe rusul Daniil Medvedev în finală. Tien a profitat de abandonul lui Medvedev, în semifinala de marţi.



Sinner, cvadruplu campion de Grand Slam, a devenit al doilea jucător cu titluri multiple la Beijing după sârbul Novak Djokovic, care are şase succese: 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015.

Marţi, spaniolul Carlos Alcaraz, numărul unu mondial, a câştigat turneul ATP 500 de la Tokyo, după ce l-a învins în finală pe americanul Taylor Fritz, numărul 5 în lume, cu un simetric 6-4, 6-4.