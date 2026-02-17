Lindsey Vonn a revenit în SUA, la nouă zile după căzătura de la JO 2026: „Este fantastic să fiu din nou acasă”

Lindsey Vonn a suferit o fractură complexă la tibia stângă / sursă foto: Getty Images

Schioarea americană Lindsey Vonn s-a întors în Statele Unite, a anunţat, marți, sportiva, la nouă zile după prima dintre cele patru operaţii la piciorul stâng.

„Am fost în spital de la cursă şi, chiar dacă încă nu pot să mă ridic din pat, este fantastic să fiu din nou acasă”, a scris ea pe contul său de X. „Mulţumesc din suflet tuturor celor din Italia care au avut grijă de mine”, a adăugat schioarea din Vail, Colorado, notează dpa, potrivit Agerpres.

Victima unei grave căzături la Cortina, pe 8 februarie, în timpul coborârii olimpice, în care era considerată una dintre favorite, Lindsey Vonn a suferit o fractură complexă la tibia stângă. Ea a fost deja supusă la patru intervenții chirurgicale la spitalului Ca'Foncello din Treviso.

Campioană olimpică în 2010 la coborâre, Vonn a încercat un pariu incredibil la JO 2026, dorind să concureze pentru aurul olimpic în ciuda unei rupturi de ligament încrucișat anterior la genunchiul stâng, suferită la finele lunii ianuarie.

Iarna trecută, ea și-a făcut revenirea în competiție după aproape șase ani de la retragere, fiind cotată ca favorită la Jocurile de la Milano-Cortina după un bilanț impresionant în actuala ediție a Cupei Mondiale, cu șapte podiumuri în opt curse, inclusiv două victorii, înaintea căzăturii sale de la Crans-Montana (Elveția).

„Chiar dacă ziua de ieri nu s-a terminat așa cum speram și chiar dacă sufăr mult fizic, nu am regrete”, a scris Vonn pe rețelele sociale a doua zi după accident, la doar treisprezece secunde de la start, care le-a îngrozit pe celelalte schioare și pe spectatorii de la Cortina.