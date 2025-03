O sportivă din Rusia, descalificată de la maratonul din Tokyo, după ce a folosit metroul ca să ajungă mai repede la linia de sosire

Daria Yadernaya, o sportivă din Rusia, a fost descalificată de la maratonul din Tokyo, de săptămâna trecută, după ce ar fi trișat, folosind metroul ca să ajungă mai repede la linia de sosire, transmite eurosport.ro.

Printre cei peste 37.000 de alergători înscriși la maratonul de la Tokyo s-a numărat și rusoaica Daria Yadernaya, care a obținut cel mai bun rezultat dintre reprezentantele Rusiei - 2 ore, 46 de minute, 42 de secunde.

Ulterior însă, sportiva a fost descalificată, după ce s-a descoperit că ar fi trișat în timpul competiției, folosind chiar și metroul pentru a se deplasa și a ajunge mai rapid la linia de sosire.

De asemenea, ar fi calculat în avans traseul și a utilizat aplicații de navigație de pe telefon pentru a folosi scurtători care au redus distanța alergată cu cel puțin opt kilometri.

