Un parapantist aproape s-a prăbușit de tribuna spectatorilor, înaintea meciului Franța-Germania la EURO 2020

Înainte de startul partidei, parapantistul a zburat și s-a legănat periculos de aproape de fanii din tribune înainte de a ateriza pe teren.

Incidentul s-a petrecut din cauză că parapanta s-a încurcat în cablurile suspendate ale camerelor de filmat.

Fundașii germani Antonio Rudiger și Mats Hummels s-au repezit la activistul Greenpeace, imediat cum a reușit să aterizeze pe gazon.

Acesta avea scris pe aparatul de zbor mesajul "Eliminați combustibilul", alături de sigla Volkswagen.

Într-o declarație postată pe Twitter, Greenpeace a explicat că parapantistul își propunea să protesteze la adresa Volkswagen, sponsorul Euro 2020 și la dependența lor de mașinile care utilizează combustibili fosili.

"Hei @ Volkswagen, e timpul să elimini petrolul! Activiștii #Greenpeace protestează împotriva sponsorului meciurilor la partida #FRAGER (n.r. Franța-Germania) și îți cer: nu mai vinde mașini diesel și benzină care dăunează climatului! # EURO2020", se arată în postarea Greenpeace.

+++ BREAKING +++ Hey @Volkswagen, time to kick out oil! #Greenpeace activists protest against the games' sponsor at the #FRAGER-match and demand: stop selling climate-damaging diesel and petrol cars! #EURO2020 pic.twitter.com/YpDxGVxzIM