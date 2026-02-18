Patronul Șahtior Donețk i-a donat 200.000 de dolari sportivului ucrainean de skeleton care a fost descalificat la Jocurile Olimpice

sursa foto: Getty

Proprietarul clubului ucrainean de fotbal Șahtior Donețk a donat peste 200.000 de dolari sportivului Vladislav Gheraskevici, după ce acesta a fost descalificat înainte de a concura la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina, scrie The Guardian.

Gheraskevici, în vârstă de 27 de ani, a fost descalificat săptămâna trecută după ce juriul Federației Internaționale de Bob și Skeleton a decis că imaginile de pe casca sa – care înfățișau sportivi ucraineni uciși de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, în 2022 – încalcă regulile privind exprimarea sportivilor în timpul competiției.

„Vlad Gheraskevici a fost privat de șansa de a lupta pentru victorie la Jocurile Olimpice, însă se întoarce în Ucraina ca un adevărat învingător”, a declarat președintele Șahtior Donețk, Rinat Ahmetov, într-un comunicat al clubului.

„Respectul și mândria pe care le-a câștigat în rândul ucrainenilor prin gestul său sunt cea mai mare recompensă. În același timp, îmi doresc să aibă suficientă energie și resurse pentru a-și continua cariera sportivă, dar și pentru a lupta pentru adevăr, libertate și pentru memoria celor care și-au dat viața pentru Ucraina”, a adăugat acesta.

Suma donată este echivalentă cu premiul pe care statul ucrainean îl acordă sportivilor care câștigă medalia de aur la Jocurile Olimpice.

Cazul a dominat titlurile la începutul competiției, iar președinta Comitetului Internațional Olimpic, Kirsty Coventry, s-a întâlnit joi dimineață cu Gheraskevici la arena de sanie, într-o încercare de ultim moment de a ajunge la un compromis.

CIO i-a sugerat sportivului să poarte o banderolă neagră și să afișeze casca înainte și după cursă, însă a transmis că folosirea acesteia în timpul competiției încalcă regulile privind menținerea neutralității politice pe terenul de joc.

Gheraskevici a primit, de asemenea, aprecieri din partea președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski.