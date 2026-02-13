TAS a respins apelul ucraineanului Gheraskevici împotriva descalificării sale de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina

Vladislav Gheraskevici. sursa foto: Getty

Apelul formulat de sportivul ucrainean Vladislav Gheraskevici împotriva descalificării sale din proba de skeleton de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina a fost respins, vineri, de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), relatează AFP, citat de Agerpres.

Gheraskevici a fost descalificat după ce a încercat să poarte o cască dedicată unor sportivi ucraineni căzuți în războiul cu Rusia.

„Camera ad-hoc a TAS a respins cererea şi a decis că libertatea de exprimare este garantată la Jocurile Olimpice, dar nu şi la locul de desfăşurare a competiţiei, ceea ce este un principiu sacru”, a declarat presei Matthieu Reeb, secretarul general al instanţei.

Sportivul a cerut celei mai înalte instanțe din sport să anuleze sancțiunea, pe care o consideră „disproporţionată, nebazată pe o încălcare tehnică sau de siguranţă” şi care „îi provoacă prejudicii sportive ireparabile”, a precizat TAS, joi seară.

Decizia a generat reacții politice rapide la Kiev. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat Comitetul Internațional Olimpic că „face jocul Rusiei”.

La rândul său, ministrul ucrainean de externe a catalogat hotărârea drept o „ruşine”, susținând că organismul olimpic „şi-a descalificat propria reputaţie”.