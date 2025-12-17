PSG a câştigat Cupa Intercontinentală, după 1-1 cu Flamengo Rio de Janeiro. Meciul s-a decis la loviturile de departajare

Eroul meciului a fost portarul rus Matvei Safonov, care a apărat patru şuturi la loviturile de departajare pentru parizieni. Foto: Profimedia Images

Paris Saint-Germain (PSG) a câştigat în premieră Cupa Intercontinentală la fotbal, după ce a învins echipa braziliană Flamengo Rio de Janeiro. Meciul a fost decis la loviturile de departajare, după ce, la finalul celor 90 de minute, cât şi dupa prelungiri, scorul a fost 1-1, scrie Agerpres.

Eroul meciului a fost portarul rus Matvei Safonov, care a apărat patru şuturi la loviturile de departajare pentru parizieni, executate de Saul Niguez, Pedro, Leo Pereira şi Luiz Araujo.



Pentru PSG, deţinătoarea trofeului UEFA Champions League, au înscris Vitinha şi Nuno Mendes, iar Ousmane Dembele (şut peste poartă) şi Bradley Barcola (a apărat Rossi) au ratat.

Golul echipei Flagmengo a fost marcat de uruguayanul Nicolas De la Cruz.



PSG a deschis scorul prin georgianul Hvicea Kvaraţhelia (38), dar Flamengo, deţinătoarea trofeului Copa Libertadores, a egalat prin internaţionalul italian Jorginho (62), din penalty.



Clubul parizian şi-a trecut în palmares al şaselea trofeu din acest an, după titlul din Ligue 1, Cupa Franţei, Trofeul Campionilor (Supercupa Franţei), Champions League şi Supercupa Europei. De asemenea, PSG a jucat în vară finala Cupei Mondiale a Cluburilor. PSG menţine hegemonia europeană la nivel intercontinental, care datează din 2012, când Corinthians o învingea pe Chelsea în finală.



Flamengo are deja în palmares Cupa Intercontinentală, obţinută în 1981, când a învins-o pe Liverpool cu 3-0, avându-l pe celebrul Zico în echipă. Meciul s-a disputat pe stadionul Ahmad Bin Ali, în faţa a 40.000 de spectatori.