Roger Federer nu va mai juca în acest an. Care este motivul tenismanului

Tenismanul a participat la Australian Open, când s-a oprit în semifinale în faţa lui Novak Djokovic. Federer este de 20 de ori câştigător la Grand Slam iar anul acesta va lua o pauză de la Roland Garros şi US Open.

Roger Federer, două operații în două luni

"Pentru mine e plăcut să fiu în Elveţia pentru o perioadă atât de lungă de când a început izolarea. În ultimii 25 de ani am călătorit mult, nu am petrecut niciodată 2 luni consecutive acasă; acum sunt acasă în Elveţia de 4-5 luni. Calitatea vieţii în Elveţia e grozavă, acum e vară şi oamenii petrec timpul afară, la fel şi noi. În ultimele 2 luni am avut 2 operaţii la genunchi”.

Elvețianul nu este încă pregătit să joace tenis dar se recuperează rapid: „A trebuit să o iau pas cu pas, să fac recuperare şi să-mi revin. Pot spune că mă simt deja mai bine. Nu sunt încă la un nivel la care să pot să joc tenis, dar sunt încrezător că voi fi 100% înainte de startul sezonului următor" a anunţat Federer.