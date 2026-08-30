România a câștigat medaliile de aur la Campionatele Mondiale de canotaj. Performanță spectaculoasă la Amsterdam

1 minut de citit Publicat la 19:52 30 Aug 2026 Modificat la 20:14 30 Aug 2026

România are acum două medalii de aur la Mondialele de la Amsterdam / sursă foto: Facebook - Federatia Romana De Canotaj

Echipajul feminin de opt plus unu al României a cucerit medaliile de aur, duminica, la Campionatele Mondiale de canotaj de la Amsterdam.

România (Cristina Drugă, Geanina Juncanariu, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radiș și Victoria Petreanu) a condus cursa de la start până la finiș, impunându-se cu un nou record mondial, 5 min 51 sec 88/100.

România a egalat Statele Unite la titlurile mondiale în proba regină a canotajului feminin, 11 fiecare.

Tricolorele au fost urmate în clasamentul final de Marea Britanie (05:52.76) și Statele Unite (05:53.76).

România are acum două medalii de aur la Mondialele de la Amsterdam, după cea obținută de Adriana Adam și Simona Radiș la dublu rame.

Tot duminică, la opt plus unu masculin, România (Claudiu Neamțu, Mateus Cozminciuc, Mugurel Semciuc, Andrei Mândrilă, Constantin Adam, Sergiu Bejan, Florin Arteni, Fabrizio Scripcariu și Rucsandra Bucșa) a câștigat Finala B cu timpul de 05 min 22 sec 77/100, urmată de Noua Zeelandă (05:23.58).

În Finala B la schif simplu masculin, Mihai Chiruță a ocupat locul secund (06:43.19), după elvețianul Kai Schaetzle (06:42.25).

La dublu vâsle mixt, Andrei Cornea și Andrada Moroșanu au încheiat pe trei în Finala B (06:32.15), după Italia (06:29.03) și Uruguay (06:31.28).

România va mai evolua duminică în Finala A la opt pus unu mixt.