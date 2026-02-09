Scandalul medaliilor rupte la Jocurile Olimpice. Încă un sportiv a rămas fără ea când sărea de bucurie. Organizatorii fac verificări

Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Milano anunță că „analizează atent” de ce unele medalii se rup, după ce mai mulți sportivi au avut probleme cu ale lor, scrie BBC. Sunt deja patru sportivi care au reclamat că medalia le-a căzut de la gât după ce panglica s-a dezlipit, iar unul chiar a spus că medalia s-a rupt, a căzut în zăpadă și nu a mai găsit-o.

Două campioane olimpice din SUA, Breezy Johnson și Alysa Liu, au dezvăluit că panglica s-a desprins de medalie la scurt timp după ceremonia de premiere.

Johnson, care a câștigat aurul la coborâre de schi alpin și-a arătat medalia ruptă la conferința de presă de după concurs. „Asta e medalia. Și asta e panglica”, le-a spus ea jurnaliștilor. „Iar aici e bucățica mică ce ar trebui să intre în panglică și să țină medalia, și da, s-a desfăcut.”

Liu a semnalat o problemă similară într-un clip postat pe rețelele sociale, după ce a câștigat aurul cu echipa Statelor Unite, în proba pe echipe la patinaj artistic. În video, Liu ține medalia și panglica în mâini, cu mesajul: „Medalia mea nu are nevoie de panglică.”

Probleme au avut sportivii Germaniei, care au luat bronzul la biatlon. Un clip pe Instagram arată cum medalia cade de pe panglica unuia dintre sportivi, în timp ce echipa sare de bucurie la hotel.

Andrea Francisi, directorul de operațiuni al Jocurilor Milano–Cortina 2026, a spus că organizatorii fac verificări.

„Suntem pe deplin conștienți de problemă. Verificăm ce se întâmplă”, a declarat Francisi. „Vom acorda o atenție deosebită medaliilor și, evident, vrem ca totul să fie perfect în momentul în care medalia este înmânată, pentru că acesta este unul dintre cele mai importante momente pentru sportivi.”

Un purtător de cuvânt al Comitetului Olimpic și Paralimpic al Statelor Unite a declarat pentru BBC Sport că așteaptă ca organizatorii să rezolve problema.

Deocamdată nu s-a spus dacă sportivii vor primi alte medalii în locul celor stricate.

Nu este prima dată când calitatea medaliilor olimpice este pusă sub semnul întrebării. Până în februarie 2025, au fost depuse 220 de solicitări pentru înlocuirea medaliilor câștigate la Jocurile Olimpice Paris 2024, din cauza uzurii, aproximativ 4% din totalul medaliilor acordate. Organizatorii Paris 2024 au transmis atunci că orice medalie deteriorată va fi înlocuită.

Sportivii câștigători de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 din Italia, în această lună, primesc cele mai scumpe medalii din istoria Jocurilor, datorită creșterii accentuate a prețurilor metalelor prețioase. De la Jocurile Olimpice de la Paris din iulie 2024, prețurile spot ale aurului și argintului au crescut cu aproximativ 107% și, respectiv, 200%, potrivit datelor FactSet.