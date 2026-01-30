Semifinala Australian Open dintre Alcaraz și Zverev a devenit al treilea cel mai lung meci din istoria turneului. Cât au jucat cei doi

Carlos Alcaraz și Alexander Zverev, la Australian Open 2026. Foto: Getty Images

Semifinala Australian Open, câştigată de tenismanul spaniol Carlos Alcaraz în faţa germanului Alexander Zverev, vineri, la Melbourne, după 5 ore şi 27 minute, a devenit al treilea cel mai lung meci din istoria turneului australian. Recordul absolut al turneului este deținut de Novak Djokovic și Rafel Nadal, în finala din 2012, informează L'Equipe, potrivit Agerpres.



Recordul turneului este deţinut de partida dintre Novak Djokovic şi Rafael Nadal, dintr-o finală câştigată în 5 ore şi 53 de minute în 2012 de sârb, în cinci seturi, cu 5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 7-5. Pe locul al doilea se află meciul din turul al doilea din 2023, dintre Andy Murray şi Thanasi Kokkinakis, pe care britanicul l-a câştigat cu 4-6, 6-7 (4/7), 7-6 (7/5), 6-3, 7-5, în 5 ore şi 45 de minute.



Alcaraz şi Zverev au detronat de pe podium meciul dintre de Nadal şi Daniil Medvedev, a căror finală din 2022, câştigată de spaniol cu 2-6, 6-7 (5/7), 6-4, 6-4, 7-5, a durat 5 ore şi 24 de minute.



Totuși, nu este singurul record de timp al lui Alcaraz. El şi Jannik Sinner au jucat finala de la Roland Garros din 2025 timp de 5 ore şi 29 de minute, devenind cel mai lung meci din istoria turneului parizian. Victoria a revenit jucătorului din Murcia, cu 4-6, 6-7 4/7), 6-4, 7-6 (7/3), 7-6 (7/2).



Recordul all-time de durată la un Grand Slam le aparţine lui Nicolas Mahut şi John Isner, care s-au luptat timp de 11 ore şi 5 minute în prima rundă a turneului de la Wimbledon din 2010, americanul câştigând în faţa francezului cu 6-4, 3-6, 6-7 (7/9), 7-6 (7/3), 70-68.