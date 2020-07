Simona Halep surprinde! Ce și-ar fi dorit să devină dacă nu era tenismenă și cine este persoana pe care o apreciază cel mai mult

Simona Halep a început tenisul încă de când avea 4 ani, iar secretul succesului său a fost devotamentul și perseverența, după cum chiar ea a declarat într-un interviu pentru Revista Capital. Dacă ar da timpul înapoi ar face tot tenis, dar dacă n-ar fi fost să fie tenis, atunci i-ar fi plăcut să fie matematiciană, a dezvăluit cu zâmbetul pe buze.

"N-am avut păpuşi, n-am avut altceva. Jucam fotbal, jucam tenis, făceam fileu din aţă, am găurit asfaltul şi am băgat doi stalpi şi jucam tenis, si în casă la fel, am făcut un mini teren de tenis şi jucam cu fratele meu", povestea Simona în urmă cu ceva timp.

Ce spune Simona Halep despre Ion Țiriac

Persoana pe care o apreciază cel mai mult este Ion Țiriac, cel care a și ghidat-o de-a lungul anilor în frumoasa ei carieră.

“Când eram junioară, mă gândeam şi spuneam că o să consider că sunt o jucătoare bună de tenis atunci când domnul Ţiriac va veni personal şi se va uita special la un meci de-al meu.Acest lucru s-a şi întâmplat în urmă cu câţiva ani şi pot spune că asta mi-a dat o mare încredere că pot ajunge la cel mai înalt nivel în tenis”, spunea Simona Halep în urmă cu mai mult timp.

Despre Darren Cahill, antrenorul care a dus-o pe locul 1 WTA are numai cuvinte de laudă.

„Antrenorul meu este o persoană blândă. Nu mă ceartă şi nu ridică tonul. Îmi place asta la el. Nu mă inhibă şi îmi arată unde ar trebui să lucrez şi cum să devin mai bună. Mă ajută, însă, şi partea mai dură, pe care o am de la domnul Ţiriac. El pune mâna pe telefon şi îmi spune direct, fără menajamente. Domnul Ţiriac îmi spune cam aceleaşi lucruri pe care mi le spune Darren, dar mai dur', a declarat Simona Halep. „Vine la meciuri, mă susţine, vorbeşte cu mine despre tenis, încearcă să mă înţeleagă, iar felul dânsului de a fi, puterea interioară, mă ajută să am mai multă încredere în mine. Tot timpul mi-a spus că am calităţile necesare să ajung cât mai sus. Asta mă motivează să mă antrenez mai mult'.