Sport Arena Streetball aduce adrenalina și distracția în Capitală

Sectorul 1 din Bucuresti este în acest weekend capitala sportului urban. Peste 100 de echipe de baschet 3 la 3 participă la Sport Arena Streetball. Vizitatorii vor avea acces gratuit la peste zece zone dedicate sportului și distracției – de la volei, tenis de masă, fotbal-tenis până la dans și jocuri video.

Sport Arena Streetball este un festival plin de energie și voie bună, care a cucerit atât participanții, cât și vizitatorii. Peste zece zone dedicate sportului și mișcării, jocuri tematice, muzică și concursuri cu premii din oră în oră crează o atmosferă de neuitat.



„Am dezvoltat aceasta concept de festival de sport urban. Noi până acum făceam doar baschet 3 la 3, dar acum avem multiple sporturi, bolei, tenis de masă, badminton, și să vina cât mai multă lume să se bucure de sportul în aer liber. Avem nu numai sport, avem și momente de entertainment, avem și invitați din străinătate care vor face spectacol aici la Sport Arena și cred că e un eveniment de care se bucură nu doar pasionații de sport, ci toată lumea”, a explicat Adrian Popa, organizatorul Sport Arena Streetball.



„Mă distrez foarte tare la el. E a patra oara când vin. Sunt mult mai multe chestii cu care ne putem juca între meciuri și pur si simplu e atmosferă”, spune o tânără.



„Mă simt super. Îmi place foarte mult. E un vibe așa foarte fain”, spune alta.



Unul dintre momentele cele mai așteptate a fost spectacolul echipei Face Team. Trupa de baschet acrobatic din Ungaria, cunoscută pentru reprezentațiile sale susținute în peste 100 de țări, a revenit în România cu momente unice pline de spectacol și adrenalină, care au cucerit publicul.



„Ne place foarte mult aici. Atmosfera și vibe-ul din București sunt pur și simplu uimitoare. Ne place baschetul, ne place această comunitate și suntem încântați să fim aici. (Publicul n.red) foarte, foarte bun, foarte entuziast! Aplaudau, strigau și ne-a plăcut foarte mult”, a spus Vili, team leader al echipei Face Team.



Spectatorii au fost la fel de impresionați și ei.

„Foarte fain și chiar mă bucur că am venit aici să îi văd.”



„E foarte fascinant. E fain de văzut.”



„Am fost curioși să-i vedem pe băieții din Ungaria. Nu am mai fost până acum, mi se pare drăguț.”



Duminică are loc ultima zi a festivalului, iar punctul culminant îl reprezintă marea finală a circuitului național de baschet 3×3, care încheie sezonul aniversar cu numărul 20.