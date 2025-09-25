Un alpinist polonez a devenit primul om care a coborât de pe Everest pe schiuri, fără mască de oxigen. A stat 16 ore în "zona morţii"

La întoarcerea în tabăra de bază, Bargiel a fost întâmpinat cu o "khada", o eşarfă budistă tradiţională. Foto: Profimedia Images

Alpinistul polonez Andrzej Bargiel a coborât pe schiuri de pe Everest, devenind prima persoană care a realizat această performanţă fără oxigen suplimentar, au anunţat joi echipa sa şi organizatorul expediţiei. După ce a atins cel mai înalt vârf din lume, la 8.848 de metri, fără mască de oxigen, el a pornit luni pe schiuri pe pantele înzăpezite ale acestui munte himalayan. Mai mult, din cauza ninsorilor puternice, Bargiel a petrectut 16 ore în aşa-numita "zona morţii", scrie Agerpres.



Videoclipurile postate pe contul său de Instagram îl arată escaladând vârful cu schiurile în spate înainte de a coborî apoi pe zăpada imaculată. Everestul a fost coborât pe schiuri de mai multe ori, dar niciodată complet şi fără utilizarea buteliilor de oxigen, asa cum a reuşit să facă alpinistul în vârstă de 37 de ani.

Pierwszy w historii zjazd na nartach ze szczytu Mount Everestu bez użycia dodatkowego tlenu ⛷️?️



Dziękuję wszystkim za trzymanie kciuków! ?



Ogromne podziękowania dla teamu Seven Summit Treks, Chang Dawa, Speed Dawa – bez Was ten sukces nie byłby możliwy ?



Serdecznie… pic.twitter.com/udBliwDhZy — Andrzej Bargiel (@JedrekBargiel) September 25, 2025

Chhang Dawa Sherpa de la Seven Summit Treks, organizatorul expediţiei, a declarat pentru AFP că alpinistul polonez a schiat până la Tabăra 2, unde a petrecut o noapte, înainte de a-şi continua coborârea spre tabăra de bază, tot pe schiuri, a doua zi.



"A fost extrem de dificil şi nimeni nu o mai făcuse până atunci, darămite fără oxigen", a spus Chhang Dawa Sherpa.



Ninsorile abundente l-au obligat să petreacă 16 ore în "zona morţii" situată la peste 8.000 de metri. Aceasta zonă este numită astfel deoarece aerul conţine doar 30% din oxigenul de la nivelul mării, ceea ce poate provoca oboseala extremă şi rău acut de altitudine, ce poate duce la moarte în câteva ore.



La întoarcerea în tabăra de bază, Bargiel a fost întâmpinat cu o "khada", o eşarfă budistă tradiţională.



"Cerul este limita? Nu pentru polonezi! Andrzej Bargiel tocmai a schiat pe Muntele Everest", a declarat prim-ministrul polonez Donald Tusk pe reţeaua de socializare X.



În 2018, alpinistul polonez a devenit prima persoană care a schiat pe K2 în Pakistan, al doilea cel mai înalt munte din lume. În anul următor, el a încercat pentru prima dată Everestul, dar a fost forţat să abandoneze ascensiunea din cauza ameninţării unui bloc de gheaţă. A încercat din nou această performanţă în 2022, dar a abandonat din cauza vânturilor puternice.