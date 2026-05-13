Universitatea Craiova a câștigat Cupa României 2026. Câți bani primește echipa și ce alte avantaje are

1 minut de citit Publicat la 23:12 13 Mai 2026 Modificat la 23:12 13 Mai 2026

Meciul a fost decis la loviturile de departajare. Foto: superligaromania / Instagram

Universitatea Craiova a câștigat, miercuri, Cupa României 2026. Meciul, disputat pe Stadionul Municipal din Sibiu, s-a decis la loviturile de departajare, în fața celor de la „U” Cluj.

Echipa din Bănie și-a adjudecat victoria, în fața celor de la „U” Cluj după 120 de minute de joc, când meciul a ajuns la loviturile de departajare. Oltenii au înscris 6 goluri, iar cei de la „U” Cluj doar 5.

Câți bani primește câștigătoarea Cupei României și ce avantaje are

Federația Română de Fotbal a pus la dispoziție un fond total de premiere în valoare de 1,2 milioane de euro pentru actuala ediție a Cupei României Betano, iar Universitatea Craiova, prin ridicarea trofeului, a primit 240.000 de euro.

Cealaltă finalistă, „U” Cluj, a avut deja garantată suma de 100.000 de euro, la care se vor adăuga bonusuri de câte 4.000 de euro pentru fiecare punct acumulat în faza grupelor.

Pe lângă bani, miza competiției este importantă și din punct de vedere european. Câștigătoarea Cupei României a obținut calificarea în primul tur preliminar din UEFA Europa League, ceea ce îi garantează cel puțin patru meciuri continentale. Dacă va fi eliminată din această fază, echipa va continua în turul secund preliminar al Conference League.

În situația în care oltenii se impun și în SuperLiga, locul din Europa League va reveni formației clasate pe poziția secundă în campionat.

Practic, câștigarea Cupei României asigură cel puțin patru meciuri în competițiile europene. În cazul în care Universitatea Craiova ar fi eliminată în primul tur preliminar din UEFA Europa League și nu ar trece nici de turul al doilea preliminar din UEFA Conference League, atunci clubul va primi 330.000 de euro.