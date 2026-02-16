„Zeul cvadruplelor”, Ilia Malinin, a fost ținta abuzurilor online la JO de la Milano-Cortina: „Ura online josnică atacă mintea”

Ilia Malinin, dublul campion mondial şi mare favorit la JO 2027, a eşuat vineri după ce a căzut de două ori şi a comis şi alte greşeli, terminând pe locul opt FOTO: Getty Images

Vedeta patinajului artistic, Ilia Malinin, a vorbit despre dezamăgirea sa de la Jocurile Olimpice şi despre abuzurile online la care a fost țintă. Totuși, „zeul cvadruplelor” a dat de înţeles că va fi prezent la evenimentul demonstrativ de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina de sâmbătă, informează DPA, potrivit Agerpres



Cunoscut drept „zeul cvadruplelor” pentru săriturile sale, dublul campion mondial şi mare favorit, a eşuat vineri după ce a căzut de două ori şi a comis şi alte greşeli, terminând pe locul opt. Malinin a vorbit despre presiunea imensă a participării la Jocuri şi a postat luni un mesaj pe Instagram.

„Pe cea mai mare scenă a lumii, cei care par cei mai puternici pot totuşi duce bătălii invizibile în interior. Chiar şi cele mai fericite amintiri ale tale pot fi pătate de zgomot. Ura online josnică atacă mintea, iar frica o atrage în întuneric, indiferent cât de mult încerci să rămâi sănătos la minte în faţa acestei presiuni nesfârşite şi insurmontabile. Totul se acumulează pe măsură ce aceste momente îţi trec prin faţa ochilor, rezultând într-un accident inevitabil. Iată această versiune a poveştii”, a scris americanul.

Postarea a fost însoţită de un videoclip care prezenta marele său succes şi s-a încheiat cu „Urmează 21 februarie 2026”, referindu-se la evenimentul demonstrativ legat de JO.



Evenimentul demonstrativ este în mod normal rezervat medaliaţilor şi sportivilor din ţara gazdă, dar se pare că organizatorii ar dori ca şi Malinin să patineze.

Patinatorul american Ilia Malinin este, fără îndoială, unul dintre starurile de la Jocurile Olimpice 2026, datorită săriturilor sale spectaculoase și cvadruplelor impresionante. A inclus în evoluțiile sale și un backflip, un exercițiu care a fost interzis timp de aproape 50 de ani, pentru că a fost considerat prea periculos. La doar 21 de ani, Malinin, este cel mai bine plătit patinator de la JO.