Sursa foto: Youtube/ Avatar

de Mia Lungu 03 Noi 2022 • 11:10

Pentru fanii Avatar, aşteptarea a luat sfârşit. La 13 ani după apariţia primei părţi, a fost lansat trailerul oficial pentru partea a doua, ''Avatar, The Way Of Water''. Noua producţie a lui James Cameron revine cu o serie de efecte speciale noi care descriu lumea mirifică a planetei Pandora. Filmul va fi lansat în data de 16 decembrie 2022. Cu un buget de peste 500 de milioane de dolari, Avatar este cel mai scump film din istorie.