Dezvăluirile actriței Elvira Deatcu despre transformarea în Elena Ceaușescu: "A fost înspăimântător"

Elvira Deatcu va juca rolul Elenei Ceușescu în serialul Spy/Master, însă actrița a dezvăluit că nu i-a fost deloc ușor să intre în pielea soției dictatorului român.

Spy/Master este un serial de spionaj și o poveste inspirată din viața lui Ion Mihai Pacepa, urmând să fie lansat pe 19 mai.

Fostul general de Securitate a dezertat în Statele Unite în 1978, provocând furia dictatorului Nicolae Ceaușescu, interpretat de Claudiu Bleonţ.

Personajul Elenei Ceaușescu va fi interpretat de actrița Elvira Deatcu, care a mărturisit că a fost o mare provocare să intre în pielea soției dictatorului.

"A fost foarte greu pentru mine și înspăimântător la început. Mi-a fost foarte greu, dar regizorul a crezut foarte tare în mine și în Claudiu.

Am discutat cu el despre personaje. Din păcate, nu s-au putut face repetiții. Totul a fost pe repede înainte. Filmările au început în Ungaria, iar regizorul trebuia să plece.

Nu am beneficiat de un timp de repetiții, dar am stat de vorbă și am înțeles despre ce este vorba. Apoi, am început să ne documentăm noi, singuri, cât am găsit surse. Sunt destul de puține surse”, a declarat Elvira Deatcu, pentru Playtech.

Actrița a recunoscut, de asemenea, că personajul Elenei Ceaușescu i s-a părut extrem de înspăimântător.

"Timpul nostru de pregătire a existat, noi am început mai târziu filmările, cam după o lună, dar era extrem de înspăimântător ca personaj, ca personaliate.

Mă tot gândeam să nu îmi trimită personajul energia negativă. Încerc să o creionez pe Elena Ceaușescu, pentru că a fost o adevărată încercare”, a mai spus actrița.