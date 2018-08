Doliu în lumea filmului! Actriţa americană Mary Carlisle a murit la vârsta de 104 de ani

Foto: Youtube.com

Actriţa americană Mary Carlisle, partenera de pe marele ecran a lui Bing Crosby într-un trio de filme, a decedat la vârsta de 104 de ani, s-a anunţat miercuri, potrivit DPA.



Actriţa blondă, care a apărut în peste 50 de filme în anii "30, a murit la începutul zilei de miercuri la un azil pentru persoane din industria filmului şi televiziunii (Motion Picture & Television Country House and Hospital) din suburbia Los Angeles-ului Woodland Hills, a declarat o purtătoare de cuvânt a instituţiei pentru Hollywood Reporter.



Carlisle a jucat alături de Crosby în "College Humor", produs de Paramount, în 1933, în "Double or Nothing" (1937), dar şi în "Doctor Rhythm" în 1938.



De asemenea, ea a apărut în "Grand Hotel" (1932), alături de Greta Garbo (1932) şi a împărţit ecranul cu vedete ca John Barrymore, Buster Crabbe şi Maureen O'Hara.



Carlisle a renunţat la actorie după ce a jucat alături de George Zucco şi Dwight Frye în filmul de groază cult "Dead Men Walk" din 1943.



Actriţa, pe numele său real Gwendolyn Witter, s-a născut la Boston pe 3 februarie 1914 şi s-a mutat apoi la Los Angeles, alături de mama ei văduvă.



După terminarea liceului, ea a obţinut mai multe roluri minore, inclusiv în "Grand Hotel", recompensat cu un Oscar, unde s-a făcut remarcată în rolul unei proaspăt căsătorite pline de viaţă.



Actriţa a fost căsătorită cu actorul şi editorul James Blakely ("Batman") din 1942 şi până la moartea acestuia în 2007.



După retragerea din viaţa artistică, Carlisle s-a ocupat de administrarea unui salon de frumuseţe din Beverly Hills.