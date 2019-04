GAME OF THRONES. Primul episod din sezonul 8 al Game of Thrones este online

Game of Thrones online. Primul episod al ultimului sezon din cel mai vizionat şi cel mai premiat serial din toate timpurile, Game of Thrones, a avut premiera mondială în Statele Unite, în urmă cu puţin timp.

Game of Thrones online. Finalul, peste doar cinci săptămâni, promite să aducă pe ecrane cea mai impresionantă scenă de luptă din istoria televiziunii.

Game of Thrones online. Longeviv şi plin de violenţă, dar şi de imprevizibil, Game of Thrones le-a schimbat radical viaţa actorilor care fac parte din distribuţie.

Game of Thrones online. După o pauză de un an şi nouă luni, serialul care a bătut toate recordurile a revenit pe micul ecran.

Game of Thrones online. Pentru ultimul sezon, mare parte din acţiune se desfăşoară în decoruri construite special în Irlanda de Nord. Iar în Croaţia va avea loc bătălia epică despre care vorbeşte toată lumea.

Game of Thrones online. Lansat în urmă cu opt ani, Game of Thrones prezintă povestea a nouă familii nobile care se luptă pentru supremaţia unor tărâmuri fictive. Serialul are 132 de nominalizări la premiile Emmy şi 47 de trofee.

Game of Thrones online. Ultimul episod va fi difuzat pe 19 mai.