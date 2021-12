Antena 3 › Timp liber › Film › HBO anulează prequel-ul Game of Thrones, după ce a cheltuit 30 de milioane de dolari pe episodul pilot HBO anulează prequel-ul Game of Thrones, după ce a cheltuit 30 de milioane de dolari pe episodul pilot

Sursa foto: Twitter

Gigantul american HBO a anulat povestea anterioară celebrei serii Game Of Thrones. Game Of Thrones (Urzeala tronurilor) a fost una dintre cele mai urmărite seriale din istoria televiziunii, cu peste 10 milioane de telespectatori per episod, în ultimele două serii.