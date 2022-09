Irene Papas a murit. Actriţa a fost cunoscută pentru rolul din "Zorba Grecul"

Actriţa s-a născut în localitatea Chiliomodi, din prefectura Corintia, şi a avut o carieră de peste 50 de ani.



Irene Papas a fost cunoscută datorită unor filme populare şi premiate, precum "Tunurile din Navarone" (1961) şi "Zorba Grecul" (1964).

Irene Papas şi-a câştigat faima internaţională

Actriţa şi cântăreaţa Irene Papas a transpus pe marele ecran tragediile antice greceşti, prin personajele Elena din "The Troyan Women" (1969, regia Michael Cacoyannis), unde a jucat împreună cu Katharine Hepburn, şi Clitemnestra în "Iphigenia" (1977, regia Michael Cacoyannis). A interpretat rolul Catherinei de Aragon în "Anne of a Thousand Days" (1969, regia Charles Jarrott) alături de Richard Burton şi Genevieve Bujold.

În 1967, dictatura militară instalată la putere în Grecia a trimis-o pe Irene Papas în exil. A locuit în Italia şi SUA, la New York, până în 1974, când s-a reîntors în ţara natală.

Irene Papas suferea de Alzheimer

În filmografia actriţei mai figurează titluri remarcabile, precum "Il Disertore" (1983), "The Assisi Underground" (1984), "Into the Night" (1985), "High Season" (1987), "Sweet Country" (1987), "Cronaca di una morte annunciata" (1987), "Le banquet" (1989), "Island" (1989), "Lettera Da Parigi" (1992), "Pano, kato ke plagios" (1993), "Jacob" (1994), "Party" (1996), "Inquietude" (1998), "Yerma" (1998), "The Odyssey" (1997), "Captain Corelli's Mandolin" (2001), potrivit site-ului https://www.cinemagia.ro.

În 2018, s-a anunţat că Irene Papas suferea de Alzheimer de peste cinci ani. De atunci, vedeta a trăit departe de ochii publicului.