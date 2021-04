Netflix, surpriză la premiile Oscar: câte premii au câştigat filmele produse de platforma de streaming

La cea de 93-a Gală a premiilor Oscar, platforma de streaming video a avut 36 de nominalizări pentru 17 dintre filme produse.

Până la sfârşitul serii a obţinut 7 trofee. Disney a plecat acasă cu 5 premii.

Din 2013, de când Netflix a avut parte de prima nominalizare la premiile Oscar pentru filmul documentar "The Square", platforma a câştigat 8 premii. Acum a ajuns la 15.

Iată care sunt categoriile la care Netflix a câştigat Oscarul duminică seară:

Cea mai bună costumaţie: "Ma Rainey's Black Bottom"

Cel mai bun documentar: "My Octopus Teacher"

Cel mai bun machiaj: "Ma Rainey's Black Bottom"

Best production design: "Mank"

Cea mai bună animaţie scurtă: "If Anything Happens I Love You"

Best cinematography: "Mank"

Predicţiile spuneau că Netflix va lua acasă şi premiul pentru cel mai bun actor, Chadwick Boseman a primit post-mortem premiul pentru Cel mai bun actor la Cristics Choice, Globurile de aur şi Screen Actors Guild pentru interpretarea lui din "Ma Rainey's Black Bottom". Cu toate aceastea, premiul a mers la Anthony Hopkins pentru "The Father".

Sursa: CNBC

