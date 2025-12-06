Costumul purtat de actorul Will Ferrell în filmul "Elful" a fost vândut la o licitaţie, organizată la Londra. Cât a plătit cumpărătorul

Will Ferrell, alături de Viveca Paulin şi Todd Komarnicki, producătorul filmului "Elf", care se înclină în fața unui poster al lungmetrajului. Sursa colaj foto: Getty Images

Costumul festiv al lui Will Ferrell din filmul de Crăciun "Elful" ("Elf") a fost vândut cu peste 200.000 de lire sterline la o licitaţie organizată la Londra, relatează sâmbătă DPA/PA Media, conform Agerpres. S-a licitat şi pentru alte obiecte care au fost folosite în pelicule celebre, iar cel mai scump obiect a fost blaster-ul EE-3 al lui Boba Fett din "The Empire Strikes Back" (1980), care face parte din seria "Star Wars".

Filmul, despre un bărbat crescut printre spiriduşii lui Moş Crăciun, care călătoreşte la New York pentru a-şi găsi tatăl adevărat, a fost lansat în 2003 şi a fost aclamat de critici, fiind considerat una dintre cele mai bune producţii de Crăciun din toate timpurile.

Costumul, care provine de la producătorul filmului, Jon Berg, s-a vândut cu suma totală de 239.400 de lire sterline în prima zi a licitaţiei organizate de Propstore "Winter Entertainment Memorabilia Live Auction", care a inclus obiecte din filme precum "Superman" (1978), "Spider-Man 3" (2007) şi "Beetlejuice" (1988).

Cel mai scump obiect a fost blaster-ul EE-3 al lui Boba Fett din filmul "Imperiul contraatacă" – "The Empire Strikes Back" (1980) din seria "Star Wars", care s-a vândut cu 459.900 de lire sterline.

Pălăria purtată de Harrison Ford în filmul "Indiana Jones şi templul morţii" – "Indiana Jones And The Temple Of Doom" (1984) – s-a vândut cu 365.400 de lire sterline.

Un alt obiect de interes a fost sabia laser folosită de personajul interpretat de Ewan McGregor, Obi-Wan Kenobi, în "Războiul stelelor – Episodul I: Ameninţarea fantomei" – "Star Wars: Episode I – The Phantom Menace" (1999), care s-a vândut cu 289.800 de lire sterline şi a inclus o scrisoare de atestare a autenticităţii semnată de regizorul George Lucas.

Au fost scoase la licitaţie, de asemenea, obiecte de recuzită din filmul SF "Al cincilea element" - "The Fifth Element" (1997), inclusiv "multi pass-ul" folosit de personajul Leeloo, interpretat de Milla Jovovich, care s-a vândut cu 195.300 de lire sterline.

Hoverboard-ul folosit de personajul interpretat de actorul Michael J Fox, Marty McFly, în partea a doua şi a treia din seria "Înapoi în viitor" - "Back to the Future" (1989, respectiv 1990), a fost vândut cu 233.100 de lire sterline.

O serie de obiecte de recuzită din filme horror au fost, de asemenea, scoase la licitaţie, printre acestea numărându-se o mască din filmul "Scream" (1996) şi toporul folosit de personajul interpretat de Jack Nicholson, Jack Torrance, în filmul "Strălucirea" - "The Shining" (1980), care s-a vândut cu 176.400 de lire sterline.

Stephen Lane, fondatorul şi directorul executiv al Propstore, a declarat: "Primele zile ale licitaţiilor noastre live sunt întotdeauna marcate de o competiţie prietenoasă şi plină de entuziasm, iar prima zi a licitaţiei noastre «Winter Entertainment Memorabilia Live Auction» cu siguranţă nu a dezamăgit".

Ultima zi a licitaţiei, duminică, va fi dedicată animaţiei şi va include peste 300 de obiecte.