Regizorul Martin Scorsese, premiat pentru întreaga sa activitate cinematografică

Regizorul Martin Scorsese va fi răsplătit pentru întreaga sa activitate din domeniul cinematografic.

Acesta va primi trofeul pentru întreaga sa carieră la ediția din acest an a Festivalului de Film de la Roma, ce se va desfășura între 18-28 octombrie.

Scorsese, regizorul unor filme precum "Crimele din Mica Italie/ Mean Streets", "Şoferul de taxi/ Taxi Driver" - premiat cu Palme d'Or la Festivalul de la Cannes, în 1976 -, "Taurul Furios/ Raging Bull", "Băieţi buni/ Goodfellas", "Casino" şi "Lupul de pe Wall Street/ The Wolf of Wall Street" a fost nominalizat de 12 ori la premiile Oscar şi a câştigat trofeul Academiei americane pentru lungmetrajul "Cârtiţa/ The Departed".