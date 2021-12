Florin Piersic, reprezentantul României la Cannes, la doar 22 de ani: ”Nu îmi venea să cred. E cea mai frumoasă amintire legată de Paris”

”Aveam 22 de ani jumătate. Eu m-am născut în ianuarie, pe 27 ianuarie, sunt Vărsător. Asta era în aprilie, când am fost anunțat de un domn, care în tramvaiul 5 din București mi-a spus: ”Știi, Florin? Te știu, te-am văzut în film”, zic în care film, zice că în ”Ciulinii Bărăganului”. Mi-a zis să știi că tu ai să fii reprezentantul României la Cannes.

Să mă bată Dumnezeu dacă eu șiam ce e aia ”Cannes”. M-am dus acasă, mi-am întrebat părinții ”voi ați auzit de Cannes?” și au zis nu. Am luat o hartă, am întins-o pe jos, ne-am uitat pe hartă și zic asta este, în Franța. (...) Eram înnebunit, nu îmi venea să cred că eu, la 22 de ani și, o să ajung în Franța.

M-am suit în avion după ce mama mea m-a condus până la avion, pentru că atât i-a vrăjit pe ăia de la frontieră (...) că i-au dat voie, ceea ce nu s-ar putea face acum. Și mi-a spus: ”Florin, ți-am pregătit un pui fript”. (...) Mi-a dat puiul și m-am suit în avion”, a povestit Florin Piersic.

Maestrul i-a povestit apoi lui Dan Negru cu umor cum s-a urcat în avion și a vrut să mănânce puiul pregătit de mama sa, apoi a aflat că nu trebuie să aibă neapărat mâncare la pachet, pentru că se poate servi mâncare și direct în avion.

Florin Piersic și-a amintit și de primul autograf pe care l-a dat, chiar în drum spre Cannes.

”Primul meu autograf a fost când am scos poză din buzunar și am scris Estella Blain... Cu memoria să știți că stau foarte bine încă”, a spus cu nostalgie actorul.

Florin Piersic a povestit apoi cum a văzut-o chiar pe sora sa, într-o pictură de la o expoziție ținută în Biserica Sacre Coeur.

”Toți pictorii își prezentau desenele, picturile pe scările astea, pe care nu le uit niciodată. Și, deodată, în fața mea apare chipul surorii mele. Lucica noastră, a familiei. Extraordinar. M-am uitat la acest desen și scria pe el 5 franci.

Eu trebuia în momentul ăla să-mi scot teancul de bani și să cumpăr această schiță făcută de pictorul care era acolo, dar am zis că mă mai învârt pe aici și vin și o cumpăr. M-am întors, n-am mai găsit-o. (...) După aceea, când am dat telefon părinților mei, mama mea, nu uit niciodată și asta e cea mai frumoasă amintire pe care o am eu legată de Paris, a fost momentul în care mama mi-a spus la telefon ”Lucica a fost cu tine. A vrut să fie cu tine la prima ta călătorie în străinătate””, a mai povestit Florin Piersic cu bucurie pentru Dan Negru.

