Gradina Rustica - pentru nevoia de natura, de libertate si autenticitate (P)

Una dintre tendintele pregnante constatate in ultima perioada este migrarea catre zonele din afara oraselor mari, unde se poate petrece cat mai mult timp in aer liber.

In timp ce unii aleg sa cumpere proprietati iar altii inchiriaza case la curte, foarte multe persoane impartasesc dorinta de a celebra evenimente importante din viata lor in locuri din natura. Acest lucru se intampla atat pentru a se alinia normelor in vigoare cu privire la numarul maxim de persoane care pot participa la un eveniment, cat si pentru a putea respecta normele de distantare sociala in timp ce se bucura de aer curat, umbra, verdeata sau decoruri naturale deosebite.

O locatie pentru evenimente in natura care inglobeaza toate aceste beneficii este Gradina Rustica, din comuna Contesti, judetul Dambovita. Gradina are o suprafata totala de aproape un hectar si se afla la jumatatea distantei dintre Bucuresti si Targoviste. Proprietatea este compusa din 5 terenuri alipite, iar amenajarea gradinii a inceput in anul 1999, cand a fost achizitionat primul teren. Aici se pot gasi pomi fructiferi de cateva zeci de ani (un par si un nuc), o mini livada de meri si pruni, smochini precum si o padurice de salcami. Aleile din piatra de rau au un farmec aparte, boieresc, rustic, iar casa construita pe scheletul unui fost grajd si consolidata ulterior impresioneaza prin detaliile deosebite: ferestre in forma rotilor de car, farfurii decorative incastrate in pereti, semineu cu stalpi de fag sculptati alaturi de sera cu un perete construit integral din piatra de rau, vizibil atat din interior, cat si din exterior.

Una dintre atractiile gradinii este reprezentata de casuta in copac, construita la 3 metri inaltime pe 4 stalpi solizi, unde exista canapele din europaleti pentru relaxare si perdele din voal pentru un aspect boem. Sub casuta exista o zona de luat masa iar imediat langa se gasesc un gratar din piatra, cu aspect rustic, cateva hamace si locul de joaca, cu leagane, trambulina, tobogan si zona de joaca in nisip. Toate sunt in paduricea de salcami, care ofera umbra si un aer racoros.

In prezent Gradina Rustica se inchiriaza pentru evenimente private si corporate, putand gazdui o multitudine de initiative dincolo de petreceri aniversare, botezuri sau petreceri de cununie. Cateva dintre acestea ar fi taberele de zi (copiii sunt preluati dimineata si adusi seara intr-o locatie centrala), retreat-uri in natura de o zi (vizitatorii pot beneficia de diverse activitati din sfera cititului in hamac, zumba, pilates sau cantece la chitara in jurul focului de tabara), sau zile tematice la care vizitatorii se pot bucura de activitati organizate in jurul unei anumite tematici (ex: Sarbatoarea Recoltei). Cei care aleg sa inchirieze locatia beneficiaza de intreg spatiul exterior, avand acces si la living-ul interior si bucatarie, vitrina si lada frigorifica.

Exista o serie de planuri de dezvoltare in viitorul apropiat, in luna septembrie urmand a incepe lucrarile la o terasa acoperita de 400 mp, care va extinde lista facilitatilor oferite. Proprietarii vizeaza dezvoltarea in zona corporate, prin care se pot organiza workshop-uri, evenimente off-site, sau se poate lucra, pur si simplu, din natura. Locatia beneficiaza de internet de mare viteza, cu transfer garantat de 200 mbs. In contextul pandemiei de coronavirus, cand multi angajati lucreaza de acasa, se poate dovedi foarte utila aceasta posibilitate de a avea pentru o zi biroul in natura sau de a reuni echipa intr-un cadru natural, unde se pot respecta toate normele de distantare, igiena si siguranta.

Pe aceeasi lista de facilitati in curs de dezvoltare se afla si un teren sportiv care va permite practicarea de diverse sporturi de echipa sau individuale. Scopul acestuia este acela de a veni in completarea pachetelor de servicii pentru grupurile de copii sau chiar pentru companiile care aleg sa organizeze zile de lucru in natura pentru angajati.

Vizitele se fac cu programare telefonica in prealabil si se respecta normele in vigoare cu privire la conditiile de igiena si numar maxim de persoane care pot participa la un eveniment.