Câștigătoarea Eurovision 2018, acuzată de plagiat. Israel ar putea să nu mai găzduiască ediția de anul viitor a concursului

Câștigătoarea Eurovision 2018, Netta Barzilai, din Israel, a fost acuzată că piesa interpretată, „Toy”, este plagiată. Artista ar putea fi descalificată din această cauză, iar Israel se află în situația de a nu mai putea găzdui ediția următoare a concursului.

Producătorii muzicali ai Nettei au primit o scrisoare din partea companiei Universal Music, în care artista este acuzată de plagiat. Se pare că un fragment din piesa câștigătoare ar fi copiat din piesa „Seven Nation Army” a formaţiei The White Stripes, conform The Times of Israel.

În cazul descalificării, Israel nu va mai găzdui ediţia din 2019 a Eurovision, potrivit regulamentului de desfăşurare al competiţiei.