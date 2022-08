Denis, solistul de la The Motans, se însoară. Cine este logodnica lui: "Da, datorită ei s-au născut mai multe piese"

"Bianca este o femeie extraordinară, până și acum, după 5 ani, am impresia că am fraierit-o. Nu înțeleg cu ce am reușit să o cuceresc. A fost ceva spontan, ceva stupido-romantico-funny, în stilul meu… Dar a fost pe cât se poate de sincer și cu tot sufletul din ambele părți. Mă bucur foarte mult că am făcut acest pas important în viețile noastre", a declarat Denis pentru VIVA!.

"Bianca este o sursă infinită de inspirație și dragoste pentru mine, și da, datorită ei s-au născut mai multe piese marca The Motans. Nu pot să zic care piese anume, prefer să păstrez în secret acest aspect.”, a mai spus el pentru sursa citată.

"Bianca este insula mea"

Cântărețul nu a precizat când va avea loc nunta și a refuzat să ofere mai multe detalii despre cum a cunoscut-o pe iubita sa, pe motiv că își dorește ca viața sa personală să rămână totuși privată.

Cu toate acestea, anul trecut, Denis povestea în cadrul unui podcast, cum a ajuns să se îndrăgostească de Bianca Spermezan.

"Bianca este insula mea! Ne-am cunoscut la un concert, ea a venit la un concert de-al meu pe care l-am susținut la Cluj. Ulterior, ne-am întâlnit la un concert la Dej și de acolo a început totul, a fost cea mai romantică întâlnire. După concert am zis să mai stăm împreună de vorbă. Și ne-am dus la o benzinărie pentru că era singura chestie deschisă.

Erau la benzinăria aia doar niște sticluțe mici de vodkă și i-am zis: Bianca, dacă accepți ca asta să fie prima noastră întâlnire, eu pot să te servesc cu aceste sticluțe de vodkă. Mi s-a părut atât de stupid și atât de romantic în același timp. Genul ăla de romantism care e true. Țin minte că aveam și niște căni de ceai.

Pentru noi, următorul an, era tradiție, Bianca cumpăra niște sticluțe de vodkă. Cu timpul am început să ne apropiem. Nu a durat foarte mult să ne dăm seama că e ceva special. A fost o chestie super interesantă, am simțit în ea o cortină de siguranță, mereu când mă uitam în ochii ei mă simțeam liber să-i spun orice. Bine, nu de la prima întâlnire, după puțin timp. Am simțit că este ceva diferit acolo, nu se compară cu nimic din ce am avut până atunci”, a spus Denis de la The Motans, potrivit SpyNews.ro.