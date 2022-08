Sarah Jessica Parker îți închiriază vila cu 19,98 dolari. Când încep rezervările

Închirierea conacului contra unei sume derizorii este modalitatea ei de a le mulțumi fanilor pentru susținere, a transmis Parker într-o postare pe Instagram.

Motivul pentru care a ales suma de 19.98 dolari are legătură cu anul 1998, în care actrița s-a lansat în celebrul rol Carrie Bradshaw, din Sex and the City.

Turiștii care se vor caza aici nu doar că vor avea acces la unele dintre cele mai private plaje din zonă, ci vor putea să admire și garderoba de invidiat a actriței, ce include pantofi de creație proprie.

Casa decorată în stilul anilor '40 va putea fi rezervată pe Booking, pe data de 23 august, pentru weekendul 26-28 august.

Experiența include:

- Un frigider aprovizionat cu unele dintre gustările preferate ale SJP

- un bar complet aprovizionat cu cocktailuri artizanale Thomas Ashbourne

- O pereche de pantofi SJP by Sarah Jessica Parker

- Rezervări la Nick & Toni’s și Lobster Roll

- Transport la și de la activități

- O zi de plajă cu toate cele necesare

- O vizită la Amber Waves Farm

- O excursie de cumpărături în Piața Amagansett