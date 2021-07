Romanii, tot mai tentati de o vacanta originala cu autorulota (P)

Tarife accesibile pentru inchirieri autorulote

Acum, poti inchiria o autorulota de la 90 de euro pe zi, un tarif mai mult decat decent daca ai in vedere ca vei avea la discretie o casa mica pe roti, cu toate facilitatile de care ai putea avea nevoie.

Si la un calcul simplu, vei descoperi ca este mai ieftin si mai putin stresant sa calatoresti cu o autorulota, decat sa pleci intr-o calatorie clasica, cu multe bagaje, cu alergatura prin hoteluri, pe la restaurante cu mese scumpe, cu impachetat si despachetat bagaje.

Firmele de inchirieri autorulote vin cu oferte din ce in ce mai bune pentru clienti, iar pentru cei care doresc sa inchirieze pe o perioada mai lunaga pretul scade semnificativ fata de o perioada de doar cateva zile.

Daca ai copii mici, lucrurile par sa se complice si mai mult cand pleci in calatorie. Dar, o autorulota iti reda pacea mintii si te ajuta sa te bucuri de fiecare clipa fara stres.

Mananci sanatos, te odihnesti bine, calatoresti si te deplasezi in ritmul tau propriu (si al familie), ai un control mai mare asupra a ceea ce se intampla pe parcursul calatoriei. Nu e un mit: cei care se intorc acasa dupa o calatorie cu autorulota sunt mai linistiti, mai odihniti si mai impliniti decat cei care vin din vacante in care agitatia a fost la apogeu.

Vacantele cu autorulota - cea mai buna solutie de calatorie in pandemie

Un alt motiv bine intemeiat pentru care multi romani se orienteaza spre vacante de 5 stele cu autorulota este legat de situatia pandemica globala.

Este mai sigur sa calatoresti intr-o autorulota alaturi de familia ta sau de prietenii tai apropiati decat sa porti masca prin statii, aeroporturi, hoteluri, restaurante.

Practic, iti poti proteja mai bine familia si nu te expui atat de mult. Sigur ca vei cobori la benzinarie, poti face diverse popasuri spre anumite obiective turistice, vei intra in anumite supermarketuri din cand in cand ca sa-ti aprovizionezi frigiderul din rulota (daca este cazul), dar clar expunera este mult mai mica.

Prin urmare, acum este cel potrivit motiv sa dai curs provocarii de a calatori intr-o autorulota ultra-moderna.

Ce dotari ofera o autorulota moderna?

Ne-am uitat pe site-ul celor de la Freedom Camper si am descoperi cu uimire ce facilitati incredibile poate oferi o casa in miniatura pe 4 roti. Practic, nu-ti lipseste nimic in calatorie. Ai baie, bucatarie si zona de dormit la discretie, in orice moment al vacantei.

Bucataria este complet utilata si perfect amenajata incat toate ocupa putin loc si te poti invarti usor cand gatesti sau pregatesti o masa sanatoasa.

Poti folosi ca si acasa blatul de lucru, chiuveta de spalat, aragazul, frigiderul din apropiere. De asemenea, cand inchiriezi autorulota, iti aduci de acasa doar hainele si strictul necesar.

Primesti consumabilele pentru baie si bucatarie, oale si tigai pentru gatit, ustensile si chiar un gratar daca vrei sa te opresti la un colt de padure sau langa un rau sa prepari ceva gustos.

Baia include o cabina de dus, unde ai apa calda la discretie si toaleta functionala. Toate sunt astfel dispuse incat spatiul este folosit la maximum, ai acces rapid la tot ce iti trebuie si nu te simti inghesuit.

In plus, paturile sunt foarte confortabile, iar daca vrei sa te relaxezi uitandu-te la emisiunea preferata, poti deschide televizorul. Lucrezi de la distanta? Intr-o autorulota ai acces la internet si va fi usor sa tii legatura cu prietenii si familie online.

In concluzie, o vacanta cu autorulota merita din plin.

