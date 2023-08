Rock "pe pâine" și târg de meșteșuguri tradiționale autentice, în Dumbrava Sibiului

Mâine, 11 iulie, începe Festivalul ASTRA Rock 2023, în incinta muzeului din Dumbrava Sibiului. În paralel, muzeul găzduiește și Târgul de Sfântă Mărie, care a devenit o tradiție locală.

Târgul Creatorilor Populari, cunoscut și sub denumirea de „Târgul de Sfântă Mărie”, se va desfășura în incinta Muzeului Astra Sibiu, în perioada 11-13 august. Ce legătură are târgul de meșteșuguri tradiționale autentice cu muzica rock? În primul rând, totul este legat de artă și de autenticitate, iar o mare parte din publicul celor două tipuri diferite de manifestări culturale este comun pentru cele două evenimente. În plus, Muzeul dispune de o suprafață imensă, în aer liber, unde se pot desfăura evenimente cu mii de participanți, în același timp.

Meșterii populari stau de vorbă cu vizitatorii, le explică proveniența și secretele seculare ale meșteșugurilor, iar unii dintre ei organizează inclusiv ateliere de creație pentru cei care vor să pătrundă mai adânc în tainele tradițiilor din toate zonele României. Nu poate participa oricine la acest târg, ci doar meșterii populari autentici, care trec prin mai multe „filtre” ale specialiștilor Muzeului Astra, fiind testați și atent selecționați, pentru că la acest eveniment cultural desfășurat anual nu este permis kitschul.

Turiștii care vizitează regulat zona Sibiului și împrejurimile în această perioadă a anului și-au făcut un obicei din participarea la Târgul de Sfântă Mărie, unde știu că pot găsi obiecte tradiționale unicat, bucate alese, din toate zonele țării, mâncăruri care au gustul de acasă, verificate și ele de etnologii și antropologii muzeului, pentru a corespunde întocmai rețetelor tradiționale. Dar pot găsi și alte tipuri de manifestări culturale, precum concerte care se organizează într-un spațiu special amenajat, pe malul lacului din centrul muzeului.

„Vin aici peste 200 de meșteri populari din toată România, cu tot cu produsele lor realizate în stil arhaic, cu unelte specifice și cu materiale din zona lor de proveniență. Vom avea meșteri olari, țesători, meșteri în prelucrarea lemnului, confecționat podoabe, mobilier pictat, împletit fibre vegetale, prelucrare piele, broderie și confecționat port popular. Târgul Creatorilor Populari se organizează în muzeul ASTRA încă din 1983. Ediția cu numărul 40 confirmă faptul că Muzeul ASTRA și-a asumat și confirmat rolul de liant, de curator al atelierului și al produsului meșetșugăresc. De asemenea, această continuitate generează o comunicare directă între meșter și noua categorie de public”, explică reprezentanții Muzeului ASTRA Sibiu.

ASTRA Sibiu este un muzeu în aer liber spectaculos mai ales prin întinderea pe o suprafaţă de 96 de hectare, din care expoziţia ocupă 42 de hectare, în rezervaţia naturală Dumbrava Sibiului. Include un lac natural şi de peste zece kilometri de alei, printre gospodăriile ţărăneşti din diverse epoci, restaurate şi redate publicului contemporan iubitor de expoziţii interactive.

Aici sunt reproduse scene tradiţionale autentice din folclorul românesc, săsesc şi secuiesc, dar tot aici se pot face şi plimbări cu trăsura, se poate participa activ la treburile gospodăreşti, din diverse zone ale României sau la concerte susţinute pe malul lacului. În trei dintre gospodăriile muzeului în aer liber se poate trăi ca acum 300 de ani, iar la cherhanaua de pe malul lacului se pescuieşte şi se găteşte tradiţional, pentru cei care vor să afle secretele culinare ale strămoşilor.

Programul de vizitare, la Târgul Creatorilor Populari este în perioada 11-13 august, orele 8-20.