A murit Edith Eger, supravieţuitoarea Holocaustului care dansa balet pentru Mengele la Auschwitz. Cunoscuta psiholoagă avea 98 de ani

Publicat la 15:58 28 Apr 2026

Edith Eger, psiholoagă și autoarea cărţii Balerina de la Auschwitz, în martie 2024. Sursa foto: Getty Images

Edith Eger, autoarea cărţii „The Choice - Embrace the Possible” (n.r. „Alegerea. Acceptă cu bucurie posibilul”), adaptată în versiunea pentru tineri „Balerina de la Auschwitz”, în care îşi povesteşte experienţa ca supravieţuitoare a Holocaustului, a încetat din viaţă la vârsta de 98 de ani, a anunţat editura Planeta din Spania, citată marţi de agenţia EFE, potrivit Agerpres.

Edith Eger, care a fost, de asemenea, psiholog şi o adevărată specialistă de nivel internaţional în tratarea traumelor, a decedat luni, potrivit unui comunicat al editurii spaniole.

În cartea sa, publicată în 2017, autoarea îşi relatează povestea plină de speranţă, care reflectă rezistenţa sa şi drumul spre autovindecare, după deportare, la doar 16 ani, în lagărul de concentrare de la Auschwitz, pierderea părinţilor şi lupta pentru supravieţuire datorită talentului său.

La doar 16 ani, Edith dansa balet pentru Joseph Mengele, în lagărul de la Auschwitz

Baletul a fost biletul de salvare al lui Eger, întrucât Joseph Mengele, medicul sadic însărcinat cu selectarea celor care trăiau la Auschwitz, îi cerea să danseze pentru el.

Edith Eger, al cărei mentor a fost psihiatrul austriac şi supravieţuitor al terorii naziste Viktor Frankl, a reuşit să înfrunte ororile „fără a-şi pierde capacitatea de a iubi, de a-şi imagina şi de a rezista”, se arată în comunicat.

„Cea mai bună răzbunare împotriva lui (Adolf) Hitler este traducerea cărţii mele în germană şi faptul că aceasta se vinde la Frankfurt”, a declarat autoarea într-un interviu acordat agenţiei EFE în 2018, cu ocazia publicării cărţii sale în Spania.

Soldații americani au găsit-o cu spatele fracturat, muribundă şi înconjurată de cadavre

După Auschwitz, ea a trecut prin lagărul de concentrare de la Mauthausen pentru a ajunge ulterior la Gunskirchen, în Austria, unde, cu spatele fracturat, muribundă şi înconjurată de cadavre, a reuşit să atragă atenţia soldaţilor americani care au salvat-o pe ea şi pe sora ei, în 1945.

Scriitoarea a emigrat în Statele Unite în 1949, ţară despre care spunea: "În SUA, din păcate, grupurile (care promovează) supremaţia sunt foarte puternice. Este ceva foarte trist".

Supravieţuitoarea a îndemnat noile generaţii să pună la îndoială autoritatea. "Trebuie să pui la îndoială autoritatea înainte de a accepta lucrurile orbeşte, altfel ar dispărea democraţia", a declarat ea.

Cartea sa a fost publicată în numeroase ţări, inclusiv în România, vânzările depăşind un milion de exemplare în întreaga lume.