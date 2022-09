A murit părintele Gheorghe Colţea. S-a prăbuşit din picioare, în drum spre Mitropolie

Colega noastră Mirela Voicu este care i-a luat ultimul interviu părintelui.

Întrebat care ar fi locul unde ar alege să moară şi mai ales cum, Gheorghe Colţea a dat un răspuns tulburător.

"Dacă aş putea să aleg, ar fi într-un spaţiu mai larg, în patria me, mai restrâns puţin, în curbura Carpaţilor. Este un spaţiu foarte interesant pentru mine, este chiar centrul pământului făgăduinţei şi îl socotesc eu, că este chiar Raiul promordial. Şi pentru mine că m-am născut în curbura Carpaţilor şi am propovăduit şi am trăit aici, e tare ca să zic, m-am născut în Rai, am trăit în Rai şi vreau să mor în Rai. Aici este, în curbura Carpaţilor. În satul meu natal, în judeţul Covasna, unde m-am născut, există un loc - îi zice Pajiştea Lungă. Este o pajişte întinsă, frumoasă, cu o deschidere foarte largă şi care se mărgineşte de o lizieră de pădure de fag. Mi-a plăcut întotdeauna locul acela", a spus părintele Gheorghe Colțea.

