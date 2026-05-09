A transferat ilegal 400.000 de euro. Cum a reușit un român să spargă sistemul informatic al unei bănci din Islanda

Un român a descoperit o vulnerabilitate în sistemul informatic al unei bănci din Islanda și a transferat ilegal 400.000 de euro, înainte să fie prins. Tânărul de 33 de ani este acuzat de autoritățile din Islanda de fraudă și spălare de bani. El a fost găsit în România și arestat pentru 30 zile, urmând să fie extrădat, relatează Agerpres.

Pe numele bărbatului de 33 de ani exista un mandat european de arestare emis de autorităţile judiciare din Islanda, a transmis Poliția Română.

„Persoana în cauză este cercetată de autorităţile islandeze că, în perioada 23 - 27 aprilie 2026, ar fi exploatat o vulnerabilitate a sistemului unei instituţii bancare din Islanda şi ar fi transferat ilegal sume importante de bani, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 400.000 de euro”, spun poliţiştii.



Activităţile au fost desfăşurate în cadrul mecanismelor de cooperare poliţienească internaţională, prin schimb de date şi informaţii între autorităţile competente din România şi Islanda, inclusiv prin canalele specifice de cooperare europeană şi prin Sistemul de Informaţii Schengen.



În baza mandatului european de arestare, bărbatul a fost depistat pe teritoriul României. El a fost reținut în vederea continuării procedurilor legale privind predarea către autorităţile judiciare emitente. Ulterior, Curtea de Apel Bucureşti a decis arestarea bărbatului, pentru 30 de zile, în vederea extrădării.