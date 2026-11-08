Alertă în Tulcea: Ținte aeriene detectate în zona Insulei Șerpilor, deasupra Mării Negre. NATO a ridicat avioane F-18 și elicoptere

<1 minut de citit Publicat la 15:49 08 Noi 2026 Modificat la 16:05 08 Noi 2026

Două avioane F-18 spaniole au decolat de la baza aeriană Mihail Kogălniceanu. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană, duminică după-amiază, la aproximativ 30 de kilometri est de Insula Şerpilor, în spaţiul aerian al Ucrainei, informează Agerpres.

Conform Ministerului Apărării Naţionale, două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din estul judeţului Tulcea, iar la ora 14:02 a fost transmis un mesaj RO-ALERT.

În scurt timp, ţinta a dispărut de pe radar la est de Sulina.

Alerta aeriană a încetat la ora 15:26.

Ulterior, a fost detectată o nouă ţintă aeriană, la aproximativ 55 de kilometri vest de Insula Şerpilor. Două elicoptere NH-90 ale Forţelor Armate Spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, potrivit MApN.

Mesajul RO-ALERT a fost emis doar pe zona de est a judeţului Tulcea şi nu au fost înregistrate apeluri la 112, potrivit ISU Delta Tulcea.