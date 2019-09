Alexandru Cumpănașu, despre scandalul facultății: Nu am absolvit o facultate în România

Alexandru Cumpănașu a adus mai multe lămuriri cu privire la facultatea pe care a urmat-o. Acesta a recunoscut că nu a obținut diploma de licență și că nu a absolvit o facultate în România.

"M-am înscris la Academia Regală pentru Managementul Afacerilor din Elveţia, sunt în faza în care am dat examenul final de mai bine de jumătate de an. Deci am absolvit-o de facto. Procedura finală este aceea de a susţine lucrarea de diplomă, pe care am terminat-o, profesorul mi-a dat ok-ul pe ea, trebuie doar să fie verificată antiplagiat de universitatea de acolo.

Este vorba despre un Executive Master pentru care nu ai nevoie de diplomă de licenţă. Numai în România sistemul de învăţământ te obligă la nişte idioţenii din astea", a declarat Alexandru Cumpănașu la Antena 3.