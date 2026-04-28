Bărbatul care l-a amenințat cu moartea pe Nicușor Dan a fost audiat prin apel video. Susține că totul a fost doar o glumă

După ce a reușit să pună pe jar toate autoritățile din țară cu o postare în care anunța că strânge fonduri pentru asasinarea Președintelui României Nicușor Dan, tânărul de 25 de ani a fost rapid identificat de polițiștii din Timiș. Inițial, la audieri au ajuns părinții acestuia, care locuiesc în Timișoara, aceștia declarând că tânărul se află în Germania și că, cel mai probabil, de acolo a fost publicat mesajul de amenințare.

Autoritățile din Timișoara au luat legătura cu el, iar acesta a fost audiat prin apel video. În cadrul audierii, tânărul a declarat că nu a avut nicio intenție de a pune în pericol securitatea Președintelui, susținând că totul a fost doar o glumă și că nu se aștepta ca postarea sa să provoace o stare de alertă.

Glumă sau nu, polițiștii din Timiș au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de instigare publică, dosar care va ajunge pe masa procurorilor Parchetului din Timișoara.

De asemenea, după audieri, tânărul de 25 de ani, originar din Timișoara, și-a șters toate conturile din mediul online.