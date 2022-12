Mâncăm sau nu carne de porc. Lygia Alexandrescu: "Poate conduce la o serie de afectiuni"

Vine Craciunul si pregatirile preparatelor traditionale sunt in toi. Carnea de porc este cea mai des consumată carne roșie la nivel mondial, iar noi romanii suntem mari iubitori de carne de porc.

Bogată în proteine și multe vitamine și minerale, carnea slabă de porc poate fi o optiune echilibrată pentru o dietă sănătoasă. Carnea de porc este un aliment bogat caloric și conține cantități variate de grăsimi, motiv pentru care se recomanda consumarea ei cu moderatie. O porție de 100 de grame de carne de porc gătită la cuptor ne oferă

- Proteine - Conținutul de proteine din carnea de porc slabă, gătită este de aproximativ 26% din greutatea proaspătă. Când este uscată, conținutul de proteine al cărnii slabe de porc poate ajunge până la 89%, ceea ce o face una dintre cele mai bogate surse alimentare de proteine (Conține toți cei nouă aminoacizi esențiali necesari pentru creșterea și mentinerea masei musculare.

- Grăsimi - Carnea de porc conține cantități variate de grăsime. In medie proporția de grăsime din carnea de porc variază de obicei între 10-16% dar poate fi mult mai mare în funcție de rasa acestuia. Ca și alte tipuri de carne roșie, carnea de porc este compusă în principal din grăsimi saturate și grăsimi nesaturate - prezente în cantități aproximativ egale - 7,7 grame de grăsimi saturate, 9,3 grame de grăsimi mononesaturate și 1,9 grame de grăsimi polinesaturate/100 g carne gatita. Compoziția de acizi grași a cărnii de porc este ușor diferită de cea a animalelor rumegătoare, cum ar fi carnea de vită și miel. Are un conținut scăzut de acid linoleic conjugat (CLA) și puțin mai bogat în grăsimi nesaturate.

Carnea de porc este o sursă bogată de multe vitamine ș i minerale, printre care tiamina, seleniul, fierul. zinc, esentiale pentru imunitate si sanatatea sistemului nervos. Vitaminele B3, B6 si B12.sunt si ele prezente in carnea de porc si au mare importanta in activitatea metabolica a organismului. Carnea de porc mai conține si o serie de substanțe bioactive – altele decât vitaminele și mineralele, importante pentru sănătate: creatina, taurina, aminoacizi care favorizeaza creșterea și întreținerea masei muscuare, dar si glutation, un antioxidant cu rol esential.

Desigur, consumul constant si in exces al carnii de porc (mai mult de 200 g de 2 ori/saptamana) poate conduce la o serie de afectiuni, cea mai importanta fiind boala cardiovasculara.

Studiile observaționale privind carnea roșie și bolile de inimă au găsit rezultate mixte. Unele studii arată un risc crescut atât pentru carnea roșie procesată, cât și pentru cea neprocesată, multe un risc crescut doar pentru carnea procesată, O ipoteză comună leagă conținutul de colesterol și grăsimi saturate din carne de un risc crescut de boli de inimă. Cu toate acestea, consumul moderat de carne slabă de porc – ca parte a unei diete sănătoase alaturi de fibre si legume de culoare inchisa – este puțin probabil să crească riscul de boli cardiovasculare

O mare problema este insa modul de gatire al carnii de porc. Carnea gatita excesiv in flacara deschisa, fara protejarea cu un disc dintr-un material stabil, poate conține o serie de substanțe cancerigene, în special amine heterociclice, Aminele heterociclice sunt o familie de substanțe toxice si se formează atunci când proteinele animale, cum ar fi carnea de porc, sunt expuse la temperaturi foarte ridicate în timpul gatirii la gratar/prin prajire. Studiile sugerează că alimentele bogate în amine heterociclice cresc riscul apariției mai multor tipuri de cancer, cum ar fi cel de colon, sân și prostată.

Infectia cu paraziti este un alt risc pe care-l prezinta consumul de carne de porc semicrudă sau insuficient gătită. Si asta intrucat carnea de porc crudă poate conține mai multe tipuri de paraziți transmisibili catre om: tenia de porc Tenia de porc - este un parazit intestinal care poate exista in carne de porc crudă sau insuficient gătită.

Unul dintre cele mai grave simptome ale infectiei cu tenie este epilepsia dobândita.

Un risc mai mare il are aparitia trichinelozei. Trichinella este o familie de viermi rotunzi paraziți care provoacă o boală cunoscută sub numele de trichineloză sau trichineloză. Cel mai adesea, trichineloza are simptome ușoare, cum ar fi diaree, dureri de stomac, greață - sau nici un simptom, insa agravata poate conduce duce la slăbiciune/dureri musculare, febră și edem si poate fi chiar fatală persoanelor cu imunitate scazuta. Carnea cumparata din magazine care respecta normele de igiena in vigoare si carnea obtinuta din gospodarie, insa analizata dupa sacrificare sunt singurele tipuri de carne pe care le putem consuma in siguranta.