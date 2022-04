”Am venit în spital cu COVID și am făcut și gripă!” Simptomele care ar trebui să ne îngrijoreze după ce spitalele s-au umplut

”Am făcut gripă în spital. Am venit cu Covid și între timp am făcut și gripă. O fi venit vreun pacient, nu știu de unde am luat. Cam greu, nu am dormit trei nopți. Sunt speriat”, povestește un pacient.

Și la Institutul Marius Nasta cazurile de gripă s-au înmulțit extrem de mult. Pacienții nu pot primi vizite din partea celor dragi, iar la internare bolnavii sunt testați pentru gripă și Covid.

”Aceste măsuri de a nu primi vizitatori sunt pentru pacienți și nu în defavoarea lor. În acest moment pot să vină numai familiile ale căror pacienți sunt aproape de finalul vieții sau au o stare generală gravă”, spune Gina Ciolan, director medical Institutul Marius Nasta.

Nici copiii nu sunt feriți de gripă. La spitalul Grigore Alexandrescu ajung zilnic aproximativ 300 de pacienți. Iar medicii susțin că jumătate dintre aceștia reprezintă urgențe.

”Predomină copiii preșcolari și școlari în această perioadă. Masca nu s-a mai purtat, transmiterea a început să devină mult mai activă și numărul a crescut simțitor. Pare că este un val mai mare”, spune Raluca Alexandru - Spitalul de copii „Grigore Alexandrescu”.

”Gripa e pe un trend ascendent. Simptomele gripale sunt severe, probabil ca Omicron e mai mult în sfera ORL și e mai ușoară”, spune și Raluca Ghionaru - medic de familie.

Mai bine de 20% dintre pacienții care merg în cabinetele medicilor de familie au probleme respiratorii. Și asta pentru că numărul virozelor şi gripei a crescut din momentul în care în România au fost scoase toate restricțiile.

”În primă instanță simptomele sunt aceleași la toate infecțiile respiratorii. Pot debuta cu febră, cu stare generală modificată, rinoree, durere de gât, tuse. Medicul poate face diferența între gripă sau alte infecții pe baza unor simptome, unei anamneze cu pacienții”, atrage atenția Raluca Ghionaru - medic de familie.

Medicii le recomandă celor care fac gripă să se izoleze, să se odihnească şi să bea multe lichide. Pentru pacienții care sunt în categoria de risc statul le acordă vaccinul antigripal gratuit prin medicul de familie. În România s-au imunizat împotriva gripei 1,4 milioane de oameni, scrie Digi24.