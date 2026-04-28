Ce înseamnă „zoomorfizare”, cuvânt folosit de PSD și AUR în draftul moțiunii de cenzură anti Bolojan. Din varianta finală a fost șters

George Simion, liderul AUR, Sorin Grindeanu, președintele PSD și premierul Ilie Bolojan. Colaj cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres foto

Partidele PSD și AUR au inclus, în draftul inițial pentru moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, consultat de Antena 3 CNN, acuzația de „zoomorfizare”, un termen rar folosit în discursul politic, dar care a stârnit controverse după declarațiile recente ale premierului. Acesta a fost șters, apoi, din varianta finală.

Moțiunea vine în contextul unei crize politice, după ce cele două formațiuni au anunțat, luni dimineață, că vor depune un demers comun pentru demiterea Executivului.

Ce scria în textul inițial al moțiunii de cenzură: „Cu totul nefericit, ați afirmat despre anumite categorii de persoane că sunt șobolani care rod din cămara statului, nu că se aseamănă unora. Ulterior, ați avut ocazia să vă cereți scuze, dar ați afirmat că nu regretați afirmația, ba mai mult, a fost o metaforă pentru a vă face înțeles oamenilor. Domnule prim-ministru, chiar admițând că ați făcut acele afirmații din neștiință, aceasta nu reprezintă în vreun fel o scuză, mai ales că sub acest aspect nu pot exista nuanțe. Zoomorfizarea naturii umane este dezonorantă pentru dumneavoastră și total inadecvată cu funcția pe care încă o mai ocupați. Dar probabil că aveți o cultură istorică la fel de rudimentară ca și cea economică. Când ocupați o funcție atât de înaltă ar fi trebuit să cunoașteți originea nazistă a unor astfel de asocieri. Ar fi trebit să știți că săptămânalul german Der Stürmer, ce a funcționat din 1923 până în 1945, uzita adesea de așa zisa metaforă a domniei voastre pentru a-i desemna pe cei indezirabili.”

Când a apărut termenul „zoomorfizare”

Acuzația de „zoomorfizare” are legătură directă cu o declarație recentă a lui Ilie Bolojan, care a folosit o metaforă controversată despre „șobolanii din cămara statului”, referindu-se, spune el, la zone din administrație pe care le considera „parazitate sistemic”.

Afirmația a fost interpretată de PSD ca o jignire directă, iar social-democrații au susținut că astfel de comparații depășesc limitele discursului politic și îi stigmatizează. Aceștia s-au comparat, săptămâna trecută, cu victimele Holocaustului, declarând că o campanie „de tip nazist” a fost demarată împotriva membrilor și simpatizanților partidului.

Ce înseamnă „zoomorfizare”

Termenul provine din cuvântul „zoomorf”, care înseamnă „ceva care are formă sau trăsături de animal”.

Prin extensie, „zoomorfizarea” descrie atribuirea de caracteristici animale unor persoane sau grupuri. În limbajul actual, termenul este folosit mai ales cu sens negativ, pentru a descrie situațiile în care oamenii sunt comparați cu animale în mod depreciativ sau pentru a fi desconsiderați.

Conceptul este apropiat de „zoomorfism”, care, în sens clasic, se referă la reprezentarea oamenilor sau divinităților sub formă de animale sau la credințe legate de transformarea acestora.

Reacția PSD

Liderii PSD au reacționat dur la declarațiile premierului, susținând că astfel de formulări pot avea conotații grave și pot alimenta discursuri periculoase. Ei au acuzat chiar o „campanie de tip nazist” împotriva partidului, considerând că metafora folosită de Bolojan îi dezumanizează.

Moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR marchează o premieră politică, fiind primul demers comun de asemenea amploare între cele două partide. Inițiativa are ca scop demiterea Guvernului, însă nu există, cel puțin oficial, un plan comun pentru o viitoare guvernare.

Declarațiile și acuzațiile reciproce din ultimele zile au amplificat tensiunile din scena politică, iar termenul „zoomorfizare” a devenit unul dintre cele mai discutate concepte din dezbaterea publică a momentului.